Ексречниця ДПСУ Плантовська поскаржилася на "російських мерзот" під своїми напівоголеними фото
Джерело:Іванна Плантовська
Колишня речниця Держприкордонслужби південного регіону Іванна Плантовська оприлюднила у мережі нові напівоголені фото. У коментарях під кадрами вона поспілкувалася з росіянами.
Так, підписник жінки з Росії зробив їй зауваження через мову. Натомість вона запросила його в Україну.
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Плантовська поскаржилася на "російських мерзот"
Під своїми новими напівоголеними фото експресофіцерка поспілкувалася з росіянином, який зробив їй зауваження через мову.
В Україні, на відміну від вашої країни, ніхто нічого не забороняє! Тож переїжджайте до нас, вам сподобається,
– написала Плантовська.
Водночас експресофіцерка заявила, що повернеться в Україну, коли всі загарбники загинуть на нашій землі.
"Тому що російські мерзоти прийшли до моєї країни нас "звільняти"! Але нічого, скоро вони всі здохнуть і повернуся", – наголосила Плантовська.
Плантовська відповіла росіянину / Скриншот
Скандал з Плантовською: що відомо
- Нагадаємо, що раніше Плантовська працювала пресофіцеркою Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.
- У мережі вона похизувалася відпочинком за кордоном під час війни. На фото вона позувала у Парижі на тлі Ейфелевої вежі.
- Згодом у ДПСУ заявили, що їм прикро, що в їхніх лавах під час війни "є ті хто, більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю, хизуючись ним".
- Через це Плантовську перевели з посади речниці прикордонників на іншу, а потім взагалі звільнили.
- Після цього Плантовська поділилась новою партією відвертих фото. Раніше через схожі світлини в мережі виник скандал.