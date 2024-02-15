На Івано-Франківщині повідомляють про вибухи
15 лютого 2024, 06:59Читать новость на русском
Ворог 15 лютого атакував крилатими ракетами Україну. Вибухи пролунали й в Івано-Франківській області.
Про це повідомляє "Суспільне". Вибух пролунав близько о 06:55.
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Ворог спрямував частину ракет у напрямку західних областей України. Ракети над Івано-Франківськом почали фіксувати близько о 06:34, про що попередили Повітряні сили. Ворожі ракети курсували у межах кількох областей – Львівською, Тернопільською та Хмельницькою.
Близько о 06:55 в Івано-Франківській області пролунав вибух. За мить до цього Повітряні сили повідомили, що ракета спочатку пролетіла Тернопіль, після – Хмельниччину, а вже потім – взяла курс на Івано-Франківськ.
Росія 15 лютого атакувала Україну
- Ворог 15 лютого атакував Україну крилатими ракетами. Під ударом опинилися різні області.
- Зокрема вибухи лунали в Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Так, на Київщині повідомили про роботу ППО.
- На жаль, вже відомо про руйнування. Так, за попередніми даними, було влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя. Щонайменше одну людину поранено, інформація щодо інших постраждалих уточнюється.
- Також є руйнування у Львові. Мер Андрій Садовий повідомив, що було влучання ворожої ракети по місту. "За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає", – мовиться у повідомленні мера.