На Івано-Франківщині пролунали вибухи

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, вибухи чули на Івано-Франківщині.

Зранку 13 грудня у Івано-Франківській області чули звук вибухів. Про це передає 24 Канал.

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На Івано-Франківщині гучно

Росія атакує Україну ракетами. Зокрема, на Івано-Франківщині чули вибухи. Повітряні мили повідомили про підвищену небезпеку для західних областей.

Наразі невідомо деталей стосовно вибухів на Івано-Франківщині. Офіційно влада ніяк це не коментувала, тому потрібно дочекатись підтвердження.

Згодом мер міста написав, що працює протиповітряна оборона. Більше жодних деталей він не наводив. Відомо, що є падіння уламків одному із сіл. Обійшлось без постраждалих.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно спуститись в укриття або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.

Росія підняла в повітря стратегічну авіацію та МіГ-31К. Вибухи пролунали у багатьох регіонах України.