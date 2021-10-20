На Івано-Франківщині знову стався землетрус

В Івано-Франківській області знову був землетрус. Цього разу – на глибині 7 кілометрів. Його магнітуда досягла 2,4 бала.

Землетрус зафіксували поблизу сіл Жураки та Горохолин Ліс Богородчанської громади. Коливання були 19 жовтня о 12:21.

До речі Вдруге за рік: на Прикарпатті стався землетрус

За класифікацією землетрусів, він належить до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

Приблизне місце, де стався землетрус:

Це вже третій землетрус за рік

Так, у Богородчанському районі Прикарпаття це вже третій землетрус за рік. Перший зафіксували 13 липня. Тоді магнітуда була на рівні 2,3 бала. Також цей район "потрусило" 12 жовтня. Магнітуда сягнула 2,0 бала.

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