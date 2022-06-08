Із мінометів, артилерії та реактивних систем росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку
Джерело:Сергій Гайдай у телеграмі
Росіяни продовжують свої постійні обстріли, через які страждає цивільне населення. Найбільше б'ють по Донбасу, де зараз тривають активні бойові дії.
Дуже гаряче зараз у Луганській області. Про ситуацію там розповів очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
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Не мав успіху наступ противника поблизу Тошківки. Ворог також намагався просунутися на напрямку Устинівки, однак наші захисники відкинули окупантів,
– поінформував він.
За словами Гайдая, нашим захисникам за минулу добу вдалось відбити одинадцять атак ворога. При цьому вони ще й майстерно нищили техніку ворога. Зокрема, мовиться про
- три танки,
- п'ять артилерійських систем,
- дві бойові броньовані машини,
- тринадцять одиниць автомобільної техніки
- три склади з боєприпасами противника.
Підрозділами протиповітряної оборони також мають значні успіхи. Вони збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".
Обстріли росіян
Гайдай також повідомив, що з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню російські окупанти обстріляли Золоте-4 та Врубівку.
Росіяни знову нищить заклади охорони здоров'я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні був з артилерії калібром 240 міліметрів. А днями російські загарбники зруйнували будівлю місцевої станції швидкої допомоги.
Що відбувається на Луганщині
- Сергій Гайдай розповідав, що потрібно для того, щоб вибити ворога з території Луганської області. Ні для кого не секрет, що ми дуже потребуємо важкого озброєння. Так ми зможемо вибити ворога з усіх тимчасово окупованих територій. За словами Сергія Гайдая, на Луганщині й далі тривають запеклі бої. Населені пункти окупанти розстрілюють вщент, втім просунутись й захопити їх ворог поки не здатний.
- Найбільш гарячий напрямок Луганщини – це Сєвєродонецьк. Росія кинула всі сили на те, щоб захопити місто та перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут. Військам агресора віддали наказ виконати ці завдання до 10 червня. Запеклі бої тривають. Сергій Гайдай розповідав, що Росія стягнула багато техніки, артилерії та особового складу.
- Але ж українці – це вільний народ. Тому ми ніколи не зможемо жити під гнітом і будемо боротися навіть в окупації. Російські військові влаштували справжній терор на тимчасово окупованих українських територіях. Через це на Луганщині люди почали розклеювати листівки з ненавистю до окупантів. Україна обов'язково звільнить всі тимчасово окуповані території та поверне людям мир, спокій та нормальне життя.
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