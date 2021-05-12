Із Сектора Гази по Ізраїлю випустили більше ніж 1000 ракет: Тель-Авів готує відповідь

З початку загострення палестинсько-ізраїльського протистояння з Сектора Гази випустили більше ніж 1 300 ракет. Такі підрахунки військових Ізраїлю. Тель-Авів схвалив удари у відповідь – по об'єктах ХАМАСу.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що лише за 12 травня з Сектора Гази здійснили 180 ракетних та мінометних обстрілів. Багато з них перехопила система "Залізний купол".

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Ізраїль заявляє про знищення ватажків ХАМАСу

Щодо Ізраїлю, то він здійснює удари у відповідь – їх за три дні на Сектор Гази припало більше ніж сотня. Ізраїльські військові заявляють про знищення кількох лідерів руху ХАМАС. Жертвами протистояння вже стали більше ніж 50 палестинців, серед них є й діти, та щонайменше 6 ізраїльтян.

Ізраїль продовжить обстріл об'єктів ХАМАСу

Як повідомляє The Times of Israel, Кабінет безпеки Ізраїлю відреагує на обстріли противників ударами по об'єктах ХАМАСу у Секторі Гази. Зокрема, під приціл може потрапити будівля казначейства.

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Таким чином говорити про деескалацію зарано. Ситуація залишатиметься дуже складною, пишуть медіа, ще протягом кількох днів.