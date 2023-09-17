Окупанти почали перетворювати ТРЦ на заводи з виробництва дронів, – ЗМІ

Росія зазнає колосальних втрат. Щоб хоч якось поповнити свої запаси дронів, окупанти вирішили перетворити свої ТРЦ у заводи з виготовлення БпЛА.

Російські окупанти щодня "пакетизуються" сотнями. Станом на 17 вересня відомо, що на концерт до Кобзона вирушили 272 320 окупантів. Окрім того, "мінуснули" чимало ворожої зброї та техніки.

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Російська влада намагається поповнити свої запаси. Про це повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал. Для цього вони традиційно підходять з "від'ємним креативом".

Зокрема, в Іжевську завод з виготовлення безпілотників планують переобладнати місцевий ТРЦ. Повідомляють, що це – вже третє таке "геніальне" рішення за останній рік. Працівників намагаються набрати по цілому місту.

Росія хоче збільшити виробництво БпЛА

Загалом окупанти сподіваються, що їм вдасться виготовляти до 13 тисяч БпЛА щороку. Для цього окупанти збираються до 2026 року залучити до виробництва безпілотників до 330 тисяч осіб. Росія сподівається почати виготовляти БпЛА "літакового типу".

Водночас Росії не вдасться реалізувати свої плани. Раніше країна-терористка вже намагалася повернути виробництво ракет до показників часу до початку повномасштабного вторгнення. Однак надіям Путіна не судилося збутися.