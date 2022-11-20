Ізоляція Путіна на світовій арені – очевидна: у CNN проаналізували останні міждержавні саміти

Путін, розв'язавши війну в Україні, прирік себе та свій народ на ізоляцію. Це яскраво демонструють останні міждержавні саміти, на яких президенту Росії мало хто був радий.

Глава Кремля, який мріяв про велич і прагнув світового поклоніння, зіткнувся з тим, що викликає лиш відразу. Як зазначають оглядачі, диктатор отримав значний осуд, а також спротив війні, яку він розв'язав.

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Ізоляційний зашморг затягується

Цього тижня усі активно обговорювали саміт G20. А перед тим – чи приїде на Балі сам Владімір Путін. Одні припускали, що йому вистачить зухвалості це зробити. Інші оглядачі зауважили, що з'їзди країн СНД та інших союзників Росії вщент зруйнували віру Путіна у свій авторитет.

Тож Путін, який на початку вторгнення мріяв про відновлення слави Росії, зіткнувся лише з посиленням ізоляції. Тож не дивно, що він уникнув не лише саміту G20. Він ще й не прагне зустрічатися зі своїми колегами на вищому рівні. У себе на місці, у Кремлі.

Страх сковує Путіна

Співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Олександр Габуєв, якого цитують у виданні, пояснив, чому Путін не покидає Кремль. На його думку, президент Росії страшенно боїться можливих політичних маневрів проти нього. Мовляв, щойно він покине столицю, його влада у країні миттєво зміниться.

Не менше він переймається через особисту безпеку. Та й під час самітів диктатор не хотів би почуватися прокаженим, якого усі уникають та навіть руку не подають. Зокрема, на це впливають провали армії на фронті. Міць глави Кремля за ці понад 9 місяців перетворилася на міф, чи то пак – старий і вже не смішний анекдот.

З іншого боку, Путін може не хотіти підвести своїх партнерів. Мовиться про Індію та Китай. Дві країни, з якими у Росії ще не встигли зіпсуватися відносини. І саме з їхніми очільниками диктатор зустрічався під час регіонального саміту в Узбекистані.

Водночас слід не забувати, що бути вигнанцем для Путіна – не щось нове. Щойно Росія окупувала півострів Крим, країну-агресорку виключили з G8, тож блок став "Великою Сімкою".

Що відбувається з Путіним останнім часом

Аналітики вважають, що Путін навіть у Росії вже втратив свій вплив. Тож, щоб уникнути боротьби за владу, йому доведеться домовлятися. І не з кимось міфічним, а з Євгєнієм Пригожиним, що керує ПВК "Вагнера".

Тим часом до Москви 19 листопада прилетів президент Куби. Таким чином ізольований Путін прагнув продемонструвати, що він бодай комусь цікавий. Ясна річ, що не минулося без улюбленої для "совка" клоунади. Біля трапа лідера країни зустрічав російський військовий оркестр. Він виконав гімни Куби та Росії.

Що стосується падіння ракети у Польщі, то цей момент був надзвичайно потрібним Путіну. На думку, політичного аналітика та журналіста зі США Армена Чібухчяна, диктатор очікував, що після цього НАТО вступить у війну.

До слова, міжнародні оглядачі спробували пояснити, чому Путін публічно не коментував відступ на Херсонщині. На думку журналістів, це пов'язано з тим, що глава Кремля озвучує винятково перемоги. Що ж стосується поганих новин, то їх у країні озвучують інші спікери, щоб не псувати йому репутацію.

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