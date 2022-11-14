Ізолювати державу-терориста: Україна проситиме G20 виключити зі свого складу Росію

Саміт "Великої двадцятки" пройде в Індонезії 15 – 16 листопада. Україна проситиме виключити Росію зі складу G20.

Відповідний проєкт постанови про Звернення парламенту до держав Групи Двадцяти оприлюднили 14 листопада. Детальніше про це розповідає 24 канал.

Цікаво Зеленський розповів деталі про участь у саміті "Великої двадцятки"

Україна просить, аби Росію вигнали з G20

Українські посадовці наголосили, що розпочата Росією повномасштабна війна стала не лише явним порушенням

міжнародного права, а й найсерйознішим викликом міжнародному миру та безпеці з часів Другої світової війни.

Окупанти цинічно продовжують тероризувати світ ядерною зброєю. Також загарбники намагаються створити в Україні справжню гуманітарну катастрофу. Зокрема, доказом цього є масовані терористичні атаки Росії на критичну цивільну інфраструктуру нашої держави.

У ВРУ підкреслили, що цілеспрямоване знищення військом Путіна населення України має всі ознаки геноциду. Окупанти не переслідують жодних військових цілей і мають виключно терористичну мету.

Верховна Рада України звертається до держав Групи Двадцяти щодо виключення Російської Федерації зі складу цієї Групи, як такої, що не підпадає під жодний із названих критеріїв,

– зазначили у пояснювальній записці до Постанови.



Проєкт Постанови Верховної Ради України про звернення до G20 / Скриншот 24 каналу

Зауважимо, що наразі за цю постанову ще не проголосували. Напередодні її анонсував Президент Україні.

До речі "Притягнемо режим Путіна до відповідальності": Cунак обіцяє бути жорстким до Росії на саміті G20

Саміт "Великої двадцятки": останні новини

Президент Володимир Зеленський наголосив, що на політичному рівні саміт G20 – дуже важлива подія для України. Глава держави виступить на саміті 15 листопада. Наразі Україна готує всю необхідну інформацію, яку хоче донести міжнародним лідерам.

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак обіцяв бути жорстким до Росії на саміті Групи Двадцяти. Зокрема, високопосадовець зазначив, що режим Путіна притягнуть до відповідальності .

. США та ЄС будуть бойкотувати Кремль на саміті G20. Окрім того, у США заявили, що Росію треба ізолювати. Представник Держдепу Нед Прайс зазначив, що Лавров зіткнеться на саміті з критикою та зневагою через війну Росії проти України.

В Москві повідомили, що російський диктатор не поїде на саміт. Замість нього відправили міністра закордонних справ Лаврова.

До речі, 14 листопада міжнародні ЗМІ повідомили, що після прибуття на саміт G20 Сєргєй Лавров потрапив до лікарні. У Росії все заперечують.

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