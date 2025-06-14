Росії вигідний конфлікт між Ізраїлем та Іраном: до яких хитрощів може вдатися Кремль

Путін провів телефонні розмови із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу та президентом Ірану Пезешкіаном. Він заявив, що "Росія засуджує дії Ізраїлю, які порушують устав ООН і міжнародні права" і висловив "співчуття" керівництву та народу Ірану.

Дипломат, посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий в етері 24 Каналу пояснив, що перші заяви Кремля виглядали як антиізраїльські, бо Росія у свій час підписала з Іраном союзницьку оборонну угоду.

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Яку роль гратиме Росія

На можливий заклик Ірану про допомогу Росії в межах цієї угоди доведеться здійснювати певні кроки й постачати озброєння. Однак країна-агресорка зараз нічого зайвого не має, бо веде війну проти України. ЗСУ "мінусує" по п'ять тисяч російських бійців за тиждень, крім того, знищує їх військову техніку.

У Росії немає зараз спроможності показати, що вона може забезпечувати додатковим озброєнням Іран. Тому вона гратиме у гру, демонструючи себе посередником, який намагається заспокоїти конфлікт.

Насправді ж Росія зацікавлена у тому, щоб його дуже сильно роздмухувати. Тоді фокус уваги переміститься на Близький Схід, про всі терористичні атаки Росії в Україні почнуть забувати,

– озвучив Чалий.

Дипломат з жалем зазначив, що особисті політичні підходи прем'єр-міністра Ізраїлю дають йому можливість говорити з Путіним одною мовою. Зі слів Чалого, очевидно, що Нетаньягу сьогодні зацікавлений у тому, щоб не було потужної відповіді від Ірану, щоб він проковтнув удар по його ядерних об'єктах.

"Росія в цьому не зацікавлена, як і в тому, аби Ізраїль взяв гору над Іраном. Але у Росії зараз немає можливостей. Якби вони були, то вона вже була б у цій грі та, можливо, не допустила б такого розвитку подій, показала б свою роль", – вважає Чалий.

В Сирії країна-агресорка теж втратила свій вплив, але ще певні можливості в цьому регіоні за собою залишає. Вони були нарощені її участю в конфліктах, розташуванням там військових баз. Ще багато хто з арабських країн вірить в те, що Росія – наступник Радянського Союзу та діятиме на користь арабського світу.

Проте дипломат наголосив, що це зовсім не так. Путін, на його думку, розігруватиме ці карти задля одного – аби підсилити свої позиції в Європі в першу чергу проти України.

Зазначимо, що Інститут вивчення війни вважає, що ескалація на Близькому Сході може допомогти Росії у війні проти України. Зокрема, це стосується того, що після атаки Ізраїлю на Іран ціни на нафту злетіли.