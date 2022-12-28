Ізраїль посилив свою готовність напасти на Іран, – ексміністр оборони

Ізраїль стривожений тим, що відносини між Іраном та Росією стають дедалі міцнішими. В Єрусалимі зазначають, що готові атакувати Тегеран, аби знешкодити ядерну небезпеку, яку може спровокувати ця держава у співпраці з Кремлем.

Хоча й офіційного договору між Тегераном та Москвою ще немає та, вочевидь, для широкого загалу не буде, однак впливові особи зазначають, що в обмін на дрони-камікадзе, Кремль надасть Ірану балістичні ракети. Водночас в Ізраїлі припускають та серйозно остерігаються того, що співпраця між двома терористичними державами може призвести до розширення небезпечних ядерних програм.

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В Єрусалимі готові атакувати Іран

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що йде з посади, оскільки Ізраїль готується до військових ударів по ядерних об'єктах Ірану. Він сказав, що одного дня ізраїльських пілотів можуть покликати взяти участь у такому наступі на сусідню країну.

Ви можете через два – три роки перетнути небо на схід і взяти участь в атаці на ядерні об'єкти в Ірані, до якої ми готуємося, значно підвищивши готовність за останні роки, –

сказав Ганц, виступаючи перед військовими.

Власне, Єрусалимові не подобається, що залежність Росії від військового потенціалу Ірану в Україні може змусити Тегеран звернутися за допомогою до Кремля для розширення своєї ядерної програми.

У Тегерані неодноразово стверджували, що ядерні програми країни призначені винятково для мирних цілей. Однак в Ізраїлі цьому не вірять.

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Нагадаємо, що у 2007 році Ізраїль знищив недобудований ядерний реактор у Сирії. Окрім того, Ірак під час правління Саддама Хусейна мав добре розроблену ядерну програму, допоки Ізраїль не ліквідував дослідницький реактор Осірак під час повітряного нальоту в 1981 році. Ймовірно, щось схоже може відбутись і з Іраном.