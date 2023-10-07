"Для Росії – це дуже добре": як Кремль може використати події в Ізраїлі

ХАМАС здійснив найбільший за роки напад на Ізраїль. Імовірно, Росія спробує використати події в Єрусалимі, аби відволікти від злочинної війни, яку розпочала проти України.

Про це 24 Каналу розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, зауваживши, потрібно змінити риторику, аби допомога Україні не зменшувалась на тлі подій в Єрусалимі.

До теми Подзвонив начальник, сказав взяти пістолет, – розповідь українця, який живе в Ізраїлі, про атаку

Як Кремль може використати події в Ізраїлі

Як зазначив Шлінчак, насамперед ситуація в Ізраїлі відвертає від війни в Україні. Для нас – це не дуже добре. Натомість для Росії – це дуже добре.

Найімовірніше, країна-терористка намагатиметься запропонувати якось "вирішити" цю ситуацію.

Я не виключаю, що Росія ще й скаже, що вона готова стати якимось посередником. Виступить із якимось мирним планом, почне посилати своїх посланців,

– зауважив Віктор Шлінчак.

Таким чином Росія пробуватиме легітимізуватися на міжнародній арені. Зокрема, показуватиме наскільки держава-агресорка "впливова" та готова бути "миротворцем". Адже в Україні не вийшло стати "миротворцем", тому Кремль спробує надолужити в Ізраїлі.

Що потрібно зробити, аби допомога Україні не зменшувалась

По-перше, заохочувати партнерів до спільних економічних проєктів. По-друге, кожна світова країна може стати бенефітом процесів, які відбудуться у післявоєнний час.

Шлінчак припустив, як Росія спробує використати події в Ізраїлі: дивитися відео

За словами Шлінчака, треба чітко прописувати кошториси та розуміти, у яких спільних підприємствах Україна та її партнери можуть брати участь. Крім того, варто зважати на те, де Україна конкуруватиме, а де допустить союзників на свій ринок.

Зараз мовиться уже не про якусь емпатію чи емоцію. Зараз уже треба говорити раціональними цифрами, підходами та аргументами,

– наголосив Віктор Шлінчак.

Ситуація в Ізраїлі