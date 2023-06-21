Нетаньягу починає віддалятися від Путіна: чи може Україна отримати ізраїльські танки

Ізраїль готується продати свої танки Merkava двом країнам, одна з яких розташована у Європі. Раніше не було підтвердженого офіційно експорту ізраїльських танків до інших країн.

Ізраїльський журналіст Цві Зільбер розповів 24 Каналу, що наразі жодних підтверджень цієї інформації немає. До того ж Ізраїль має великий досвід таємних постачань зброї, про які не було відомо.

До теми Стратегічна зустріч: чого очікувати від переговорів між міністрами оборони України й Ізраїлю

Рішення не економічне, а політичне

Проте технічно для Ізраїля немає жодних проблем передати танки Merkava в європейські країни.

Можна навіть зробити висновок, що це рішення не економічне, а скоріш політичне. Судячи з публікацій у ЗМІ, ці танки можуть продати за символічну ціну.

Невідомо, в яких саме країнах ці танки опиняться. Передбачається, що це може бути Польщі та Україна. Але цю інформацію потрібно перевірити. Тому що ці танки можуть потрапити й до Угорщини. Адже в останній час Беньямін Нетаньягу зближується з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном,

– зауважив журналіст.

Також можливий варіант, що ці танки отримає Польща, а потім передасть їх Україні. Або ж Варшава замінить ізраїльськими танками власні, які відправились до України.

Що відомо про танки Merkava Танки Merkava, які може отримати Україна, були виготовлені наприкінці 1980-х – початку 1990-х років. На них встановлено сучасну електроніку, вони пройшли останні апгрейди. Ці танки стійкі до ударів протитанкових керованих реактивних снарядів, тому що мають декілька систем захисту. Крім того, ці танки зберігають життя екіпажа – ізраїльські танкісти не гинуть, якщо танк підбито. В цьому сенсі Merkava вважається одним з найкращих танків у світі.

Є контакт

Нещодавно міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант під час зустрічі з главою Пентагона Ллойдом Остіном "отримав прочухана", за словами Зільбера, за те, що Ізраїль "не активний в допомозі Україні".

Галант пообіцяв поспілкуватись телефоном з міністром оборони України Олексієм Резніковим. І ця розмова має відбутися вперше на наступному тижні.

В міноборони Ізраїля відповідали, що ця розмова не відбулась раніше, тому що Україна не зверталась. Хоча насправді зверталась декілька разів, і Резніков також особисто,

– підкреслив журналіст.

За попередньою інформацією, міністри будуть обговорювати постачання Україні нелетальної зброї.

Чи зміниться позиція Ізраїля в питанні військової допомоги Україні: дивіться відео

Потрібна більш активна позиція

Водночас російська пропаганда розпочала атаку на євреїв та Ізраїль. "Єврейське питання" порушив Путін, коли образив Президента України Володимира Зеленського. Російський диктатор назвав його "ганьбою єврейського народу".

Проте Зеленський отримав підтримку від впливових діячів, зокрема від головного рабина України Моше Реувена Асмана.

"Тому зараз Нетаньягу починає віддалятися від Путіна. Це відбувається на тлі зближення Росії з Іраном. Також Ізраїлю потрібна підтримка США та Європи у протистоянні Тегерану. І вони вимагають від Ізраїля більш активної позиції щодо України", – наголосив Цві Зільбер.

Читайте також Ізраїль створив нову систему перехоплення гіперзвукових ракет

"Крига зрушила": більше про перше спілкування міністрів оборони України та Ізраїля