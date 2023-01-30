Ізраїль може вибити цінного союзника Росії, – Піонтковський про удари в Ірані

30 січня 2023, 23:22
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Іран зазнав потужних ударів по своїх військових об'єктах. Немає сумніву, що за цим стоїть Ізраїль, який може вибити цінного союзника Росії.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиціонер і публіцист зі США Андрій Піонтковський. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу сказав, що Ізраїль зробить усе, щоб завадити Ірану розробити ядерну зброю.

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Ізраїль виб'є союзника Росії

Піонтковський розповів, за Росією – Іран і КНДР, а за Україною – весь світ. Можливо, за Росією ще буде ПАР. Це демонструє рівень нинішнього розвитку Росії. Тому Ізраїль своє завдання знає, він виб'є союзника Росії. У тому, що за цими ударами по Ірану стоїть Ізраїль, немає сумніву.

Це ще легкі атаки. Постукати по даху, протестувати хвалебну іранську систему ППО, ПРО. Завдання перед Ізраїлем стоїть досить складне. Знищення фашистського режиму в Ірані, які вже років 15 закликають щоп'ятниці до фізичного знищення народу Ізраїлю за допомогою своєї ядерної бомби,
– зазначив російський опозиціонер зі США.

Він додав, що на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю повернувся Нетаньягу, який відомий своїм жорстким ставленням до Ірану. Коли на Іран полетять ізраїльські літаки, то вони пролетять територію Саудівської Аравії, а приземляться в Азербайджані.

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Коаліція проти Ірану

За словами російського публіциста зі США, в коаліції проти Ірану й Саудівська Аравія, й Азербайджан, і Туреччина. Інтерес Туреччини й Азербайджану простий. Звільнити представник азербайджанської національності з-під перського гніту й повернути до братів.

"Формула Ердогана у Другій Карабаській війні – один народ, дві країни. Вона зараз дещо розширюється – один народ, три країни. Один народ – це турецький, він же азербайджанський, в уявленні Туреччини. Тобто, там Росія найближчим часом залишиться без свого нового союзника", – зауважив Піонтковський.

Як він зазначив, цікаво, що у Другій світовій війні союзниками СРСР були Велика Британія, США, а тепер союзники Росії – Іран і КНДР. Імена цих союзників очевидно підказують, яким буде фінал для Росії у цій війні проти України.

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Автор: Сергій Цигульський