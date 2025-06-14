Зеленський відповів, чи справді Ізраїль передавав Україні Patriot

Раніше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявляв, що Ізраїль передавав Україні ЗРК Patriot. Зеленський розповів, чи справді це так.

Україна насправді не отримувала Patriot від Ізраїлю напряму. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на брифінгу для журналістів (під час спілкування із журналістами), повідомляє 24 Канал.

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Зеленський прокоментував інформацію про передачу Україні Patriot від Ізраїлю

За словами Зеленського, він мав домовленість з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху про системи ППО. Однак йшлося про Барак-8 – ізраїльський аналог американських систем. Україна планувала купити такі.

Однак потім почався напад ХАМАС на Ізраїль, і це питання зійшло з порядку денного.

Вже потім зайшла мова про передачу Україні систем Patriot. Це старі системи, які ще можна було привести до ладу.

Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Не буду казати про кількість, просто не хочу брехати – ми розраховували на чотири, хтось казав, що у них там ще якась цифра. Але в кінці кінців одна система була передана Ізраїлем Сполученим Штатам Америки для відновлення. Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Не буду казати про кількість, просто не хочу брехати – ми розраховували на чотири, хтось казав, що у них там ще якась цифра,

– каже Зеленський.

Однак цей ЗРК так і не прибув до України.

"Була б у нас, я б сказав – так, Ізраїль передав нам, і не розповідав би цей довгий ланцюжок подій, через кого, для чого передають. На відновлення вона попала в Америку. Із Америки ця система до нас в Україну ще не заходила", – пояснив президент.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю спростували заяву про передачу систем Patriot Україні. Там зазначили, що це неправда. Перед тим Росія звернулася до Ізраїлю за роз'ясненнями стосовно можливої військової допомоги України.

Раніше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявляв, що попри поширену думку про відсутність надання зброї з боку Єрусалима Києву країна надавала військову допомогу, зокрема системи Patriot.