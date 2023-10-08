Вперше за 50 років: Ізраїль проголосував за оголошення війни

Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення пункту 40 "Алеф". Це означає офіційне оголошення війни.

За відповідне рішення проголосували напередодні ввечері. Пункт 40 "Алеф" запровадили вперше з Війни Судного дня.

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Ізраїль у стані війни

В офісі прем'єра повідомили, що вчора ввечері кабінет міністрів безпеки проголосував за те, щоб офіційно перевести Ізраїль у стан війни. Держава може здійснювати "значну військову діяльність".

Зауважимо, що після вторгнення ХАМАС Беньямін Нетаньягу заявляв, що його країна перебуває у стані війни.

Введення пункту 40 "Алеф" фактично означає оголошення війни. Тепер військові Ізраїлю мають право діяти на власний розсуд. Проте вони зобов'язані повідомляти політичному керівництву.

До речі, востаннє цей пункт застосовували ще в 1973 році. Зокрема, під час Війни Судного дня, коли Сирія та Єгипет напали на Ізраїль.

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