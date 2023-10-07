Бойовики могли вдарити по другій за потужністю електростанції в Ізраїлі, – ЗМІ

ХАМАС масовано обстріляв Ізраїль ракетами 7 жовтня. Бойовики могли завдати удару по другій за потужністю електростанції країни.

За даними ЗМІ, йдеться про електростанцію "Рутенберг". Там спалахнула пожежа. Відповідне фото поширюють у мережі, пише 24 Канал.

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Бойовики могли вдарити по електростанції

BNN пише, що друга за величиною електростанція Ізраїлю, була обстріляна. Внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа.

Зауважимо, що "Рутенберг" – це вугільна електростанція. Вона розташована на середземноморському узбережжі в Ашкелоні.

Бойовики могли вдарити по одній з найбільших електростаній Ізраїля / Фото з мережі

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