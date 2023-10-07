Бойовики могли вдарити по другій за потужністю електростанції в Ізраїлі, – ЗМІ

7 жовтня 2023, 14:35
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ХАМАС масовано обстріляв Ізраїль ракетами 7 жовтня. Бойовики могли завдати удару по другій за потужністю електростанції країни.

За даними ЗМІ, йдеться про електростанцію "Рутенберг". Там спалахнула пожежа. Відповідне фото поширюють у мережі, пише 24 Канал.

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Бойовики могли вдарити по електростанції

BNN пише, що друга за величиною електростанція Ізраїлю, була обстріляна. Внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа.

Зауважимо, що "Рутенберг"  – це вугільна електростанція. Вона розташована на середземноморському узбережжі в Ашкелоні.

Бойовики могли вдарити по одній з найбільших електростаній Ізраїля / Фото з мережі

На всій території Ізраїлю ввели надзвичайний стан

  • Вранці 7 жовтня 2023 року Ізраїль масовано обстріляли ракетами з Сектору Гази. Окрім того, на територію країни проникли палестинські бойовики з ХАМАС. Внаслідок загострення конфлікту є жертви й постраждалі серед цивільного населення.
  • Прем'єр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни. Політик запевняє, що ХАМАС отримає гідну відповідь.
  • Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції в Секторі Гази. Її назвали "Залізні мечі".
  • Згодом міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір оголосив про введення надзвичайного стану на всій території держави. Окрім того, він наказав залучити до роботи поліції добровольців.

Автор: Юлія Лобурак