Ізраїль програє інформаційну війну: які причини
Палестинські бойовики ХАМАС 7 жовтня напали на Ізраїль. Однак з погляду ведення інформаційної війни, саме Ізраїль сьогодні перебуває у дуже складному становищі.
Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що можна побачити, як у соціальних мережах наростають хвилі обурення від людей, які незадоволені діями Ізраїлю. Такі наративи запускають ті, хто підтримує Палестину.
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Серед людей хочуть посіяти сумніви
Навіть у соціальних мережах, на найнижчих рівнях відбуваються маніпуляції – люди у цих групах намагаються показати нібито ХАМАС взагалі не існує, а мовиться винятково про Палестину.
Вони не згадують про вбивства зґвалтування, мародерство, заручників та ще багато інших речей. Наприклад, що в них (ХАМАС – 24 Канал) склади, розташовані в лікарнях, школах або дитячих садочках,
– розповів Ігор Рейтерович.
З іншого боку, надходить хвиля інформації від Ізраїлю, де хочуть показати, що відбувається насправді. Відтак, країна у складній ситуації, їм інформаційно протистоїть велика кількість арабських країн.
Під час мітингів на підтримку Палестини у різних країнах, поліція могла застосовувати достатньо жорсткі дії. Але, за словами політолога, вони абсолютно виправдані, бо мітинги часто переростають у погроми або сутички з поліцією.
"Люди, які живуть у західних країнах, з одного боку користуються перевагами демократії та виходять на мітинги, але починають забувати, що демократія також має свої обмеження, права та обов'язки", – додав Рейтерович.
Політолог розповів, як проти Ізраїля ведуть інформаційну війну: дивіться відео
Найскладнішою для країни є ситуація з лідерами думок, які не є вихідцями з Палестини чи інших держав, а, наприклад, європейцями чи американцями. Вони підтримують позицію про те, що "не все так однозначно".
При цьому вони досить однобоко судять про події, що відбуваються, а частина взагалі перебуває у полоні теорій змови чи конспірологічних теорій,
– зауважив політолог.
Так, ці люди сіють сумніви серед населення. Загалом, це проблема західних суспільств – намагання грати у дві позиції, побачити обидві сторони. Як правило, це створює проблеми для однієї зі сторін і сьогодні це Ізраїль.
"Росія також намагалася грати у цю гру. За дивним збігом обставин, частина інтелектуалів, яка зараз виступає проти Ізраїлю, у своїх попередніх виступах розповідали про неоднозначність ситуації в російсько-українській війні", – підсумував політолог.
ХАМАС напав на Ізраїль: актуальні новини
- У Секторі Гази провели наземну операцію. На територію зайшли бойові сили бронетехніки, саперів і піхоти. Упродовж 28 жовтня літаки ЦАХАЛ атакували понад 450 військових об'єктів по всьому Секторі Гази. Тоді були уражені військові штаби, вогневі позиції, спостережні пункти.
- Турецький президент Реджеп Ердоган порівняв жертв у Секторі Гази із загиблими в російсько-українській війні. Винуватцем "різанини" він назвав Захід, а Ізраїль – "світовим злочинцем". Хоча саме терористи ХАМАС напали на країну та вбили понад тисячу людей.
- Ввечері 27 жовтня Ізраїль посилив атаки на Сектор Гази, після цього на території зник інтернет. Через день його поступово відновили. Також повідомляли, що тоді через відсутність зв’язку вантажівки з допомогою не змогли в'їхати у Сектор Гази.