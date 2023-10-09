Ізраїль атакував командні пункти та штаби ХАМАС: кажуть про погіршення можливостей бойовиків

Ізраїль атакував літаками командні пункти та штаби ХАМАС у Секторі Гази. Також було уражено майно бойовиків, яке розташоване в мечеті у Джабалії.

Знищено кілька оперативних штабів ХАМАС. Про це повідомили військові Ізраїлю, інформує 24 Канал.

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Ізраїль атакував командні пункти та штаби ХАМАС

Так, було уражено:

кілька оперативних військових штабів,

командний центр військово-морських сил ХАМАС,

майно бойовиків у мечеті у Джабалії,

об’єкт, що використовується розвідкою ХАМАС.

Окрім цього, ізраїльські літаки атакували близько 150 цілей у мікрорайоні Саджаї. ЦАХАЛ скинув 100 тонн боєприпасів.

Район Саджая використовується як гніздо терористів ХАМАС, звідти ведеться багато дій проти Ізраїлю,

– стверджують ізраїльські військові.

Ізраїль заявив про "суттєве погіршення" можливостей ХАМАС

Ізраїльські військові зауважили, що можливості ХАМАС "суттєво погіршилися" під час авіаударів. За їхніми даними, вони цілились у структуру, в якій розміщувалися терористи і оперативні командні центри угруповання.

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