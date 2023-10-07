Безпрецедентна атака, – журналіст з Ізраїлю про масований обстріл та бої з бойовиками ХАМАС

Жорстокі бої та обстріли в центрі Ізраїлі тривають. Місцеві ховаються у бомбосховищах, аби убезпечити себе. Стало відомо про кілька жахливих випадків, які вчинив ХАМАС.

Для Ізраїлю така потужна атака з боку терористів стала несподіваною. Чому так вийшло і як це планують вирішувати 24 Каналу розповів журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Подробиці" Роман Янушевський.

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Деталі ранкового обстрілу

"Загалом зранку обстріли були дуже масованими. Такого багато хто й не пригадає. Протягом кількох годин були такі обстріли. Згодом виявилось, що це не найбільша проблема. Як виявилось, велика група терористів проникла на територію Ізраїлю", – розповів Роман Янушевський.

Бойовики хотіли потрапити в країну морем, сушею та на парапланах. Частину з них вдалось знешкодити. Ті, хто потрапили в Ізраїль на Пікапах з кулеметами, почали захоплювати селища поблизу.

Впродовж цілого дня ведуться бої за місто Сдерот, що неподалік від кордону.

На піку терористи захопили 21 місто, де зараз тривають бої. Це міста та селища, але всі поряд з Сектором Гази. Такого ще не було, це справді безпрецедентна атака,

– наголосив Янушевський.

Водночас журналіст відзначив, що влада недооцінила можливості ХАМАСу. Кілька днів тому воєнно-політичного кабінету Ізраїлю і там дійшли до висновку, що ХАМАС не налаштований на ескалацію, а зосередиться на вирішенні економічних та внутрішні проблеми.

Роман Янушевський про ситуацію в Ізраїлі: дивіться відео

Схожість із Війною Судного дня

Вже не вперше сьогодні проводять паралелі сьогоднішніх подій з Війною Судного дня, яка відбулась 50 років тому.

Цього разу ситуація, можливо, не настільки жахлива, тому що ми протистоїмо групам терористів, а не регулярним арміям. Але те, що відбулось є неординарною атакою,

– зазначив Янушевський.

Відомо, що палестинці уже захопили в полон цивільних та військових ізраїльтян та в обмін вимагають випустити з в'язниць палестинських ув'язнених. Точна кількість викрадень поки невідома.

"Палестинським бойовикам вдалось знищити екіпаж ізраїльського танку та викрасти тіла танкістів. А також – захопити укріплений армійський пункт біля кордону. Почались бої у великій військовій базі прикордоння", – розповів журналіст.

Бойовики ХАМАСу несподівано почали вторгнення, тому кількість жертв уже є доволі значною. Однак, є сподівання, що ізраїльська армія та спецслужби все ж знайдуть можливості твердо та жорстко відповісти на завдані удари.

Атака була несподіваною, відповідь готують

Стало відомо про ще один жахливий випадок. Біля кордону з Сектором Гази відбувалась вечірка на природі, де перебувало близько 1000 – 1500 осіб. Згодом зі сцени оголосили про зупинку виступів, тому що прозвучав сигнал повітряної тривоги. Буквально за декілька хвилин виїхали Пікапи з терористами і почали розстрілювати людей.

Невідомо, скільки осіб загинуло, але є інформація про багатьох поранених. Зрештою, терористи отримали відсіч, але сам факт говорить про те, що не було достатньої підготовки й готовності до такої атаки,

– зауважив Янушевський.

Були відомості, що ліванська ісламістська організація Хезболла готувала саме такі плани на наступну війну: проникнення диверсійних груп на територію Ізраїля, захоплення заручників і взяття під контроль мирні населені пункти, де немає військових.

"Я тут бачу іранський почерк, це іранська схема. Цілком можливо, що скоро ми дізнаємо, що справді за цим стоїть Іран", – зазначив журналіст.

За припущенням Янушевського, ця війна може тривати не декілька днів, а декілька тижнів або ж більше. Ізраїльське військово-політичне керівництво уже робить жорстокішою боротьбу з терористами. Не виключено, що за кілька днів на територію Сектора Гази введуть сухопутні сили, хоч цього, зазвичай, намагались уникати.

"На порядку денному, думаю, стоїть питання ліквідації лідерів терору. Цього уникали довгі місяці за негласною домовленістю, мовляв, ви поводитесь спокійно, а Ізраїль не ліквідує голів організацій. Якщо вони зараз сидять в бункерах, то через якийсь час вийдуть, тоді й Ізраїль нагадає про це", – підсумував Янушевський.

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