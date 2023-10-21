Негайно покинути: список країн, із яких Ізраїль закликав своїх громадян виїхати
Джерело:Рада національної безпеки при канцелярії прем'єр-міністра, міністерство закордонних справ Ізраїлю
Через напад ХАМАС на Ізраїль євреї не можуть почуватися в безпеці не тільки у власній країні. Деякі радикальні мусульмани закликають мститися єврейській спільноті в усіх країнах світу.
Держава Ізраїль закликала виїхати своїх громадян із низки країн. Причина – у цих країнах ширяться антисемітські настрої і проходять протести на підтримку Сектора Гази.
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Про що мова
Ідеться передусім про деякі арабські держави Близького Сходу – Єгипет, Йорданію та Марокко. Там усе частіше фіксують прояви ворожнечі та насильства, проходять антиізраїльські протести.
Близький Схід / Карта з Вікіпедії
Із Синайського півострова та власне Єгипту, а також Йорданії ізраїльтян просять виїхати якнайшвидше. Рівень загрози в цих країнах підвищили до четвертого, тобто небезпека висока.
У Марокко – третій рівень небезпеки, їхати туди не варто.
Ізраїльська влада наполегливо рекомендує уникати перебування в таких країнах:
- Єгипет (включно з Синайським півостровом);
- Йорданія;
- ОАЕ;
- Бахрейн;
- Туреччина.
Також ізраїльтянам рекомендують уникати їхати до мусульманських країн: зокрема подорожувати в Малайзію, Бангладеш, Індонезію і на Мальдіви. Там може бути небезпечно, навіть якщо попередити про туристичну поїздку.
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Ізраїль сьогодні – останні новини
- Сектор Гази повністю заблокували. Це необхідно для проведення наземної операції, до якої готується ЦАХАЛ. Коли саме розпочнеться наступ, не відомо – Армія оборони Ізраїлю каже, що "незабаром".
- Олаф Шольц після свого візиту до Ізраїлю пообіцяв, щоНімеччина обмежить нелегальну міграцію. Із європейської країни мають виїхати певні категорії людей – ті, хто не шукає політичного притулку, і ті, хто не є трудовим мігрантом.
- Також стало відомо, що кількість заручників ХАМАС зросла, нині в полоні 210 осіб. Раніше ішлося про 199 людей.