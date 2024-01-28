Працівників ООН підозрюють у причетності до нападу ХАМАС: чому Ізраїль порушив цю тему
Державний департамент США оголосив, що припиняє фінансування Агентства ООН у Секторі Гази у справах палестинських біженців. Таке рішення пов'язане з перевіркою щодо можливої причетності працівників ООН до нападу ХАМАС. Раніше про це заявив Ізраїль та надав відповідні матеріали.
Сам факт існування Агентства ООН у справах палестинських біженців – вже шокує. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер, зауваживши, що біженці з Палестини складають лише 2 – 3% від усіх біженців у світі.
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Що не так з діяльністю Агентства
Всіма іншими біженцями, тобто майже 97%, опікується Управління Верховного комісара у справах біженців. Але чомусь для палестинців створили окреме Агентство, у якого бюджет втричі більший, ніж в Управління, яке працює з усіма біженцями планети.
Сама по собі ця ситуація абсурдна, але ООН її продовжувала. Там величезні бюджети, все ділилось, грабувалося. Людина ж не може бути вічним біженцем, але палестинці чомусь завжди такими вважалися,
– зауважив Сергій Ауслендер.
Він навів приклад, коли, рятуючись від війни, хтось приїжджає в іншу країну, але через кілька років отримує там документи на перебування, проживання. Щобільше, діти, які народилися в цій країні, вважаються її громадянами. Але палестинці з якихось причин вважалися біженцями навіть у п'ятому поколінні.
Навіть якщо умовно палестинський біженець одружується з китаянкою, то вона також називалася біженкою. Це абсолютно ненормально й Ізраїль говорив про це вже багато разів,
– додав журналіст.
Чому про причетність Агентства до ХАМАС сказали саме зараз
За словами Сергія Ауслендера, ймовірно, питання порушили тому, що в ізраїльських спецслужб з'явилися відповідні докази. Мовиться про фото, відео, записи з нагрудних камер. Також ведуться допити полонених бойовиків. Напевно, саме так вдалося отримати свідчення.
Ізраїль не почав би втягуватися у цю історію, не маючи 100% доказів. Очевидно, вони з'явилися, їх представили, а в ООН одразу почали казати, що нібито вони не знали, що їхні працівники перебувають у певних стосунках з ХАМАС. Якщо ти працюєш у Газі, то такі стосунки точно є. По-іншому там не працює,
– зауважив ізраїльський журналіст.
Якщо участь у нападі 7 жовтня 2023 року все-таки доведуть, то мають бути кардинальні зміни. Агентство треба розпускати й створювати іншу структуру. Адже вона, ймовірно, фінансувала тероризм. Крім цього, за словами журналіста, чимало коштів, які надходили у межах Агентства, ХАМАС забирав собі, шляхом різних махінацій. Ймовірно, зараз Ізраїль отримав неспростовні докази, тому й почалася вся ця історія.
Чи справді можуть зупинити діяльність Агентства
Такі розмови тривають й фактично це досить просто зробити. Потрібно лише припинити фінансування Агентства. Кожен біженець приносив структурі кошти. Роками кількість біженців суттєво збільшувалась, хоч війни на цій території не було, Ізраїль вийшов з Сектора Гази, але чомусь біженці залишалися і зростали.
"Все це було абсолютно ненормально, тож Ізраїль наполягає на ліквідації цієї структури, як такої, що має прямий стосунок до фінансування тероризму. США, Канада, Італія, Австралія, які є головними донорами Агентства, оголосили про те, що призупиняють його фінансування, поки не буде результатів розслідування", – наголосив Сергій Ауслендер.
Що відомо про скандали, пов'язані з ООН
- Ізраїль заявив, що 12 працівників Агентства ООН у Секторі Гази у справах палестинських біженців брали участь у нападі ХАМАС. Через це низка країн припинила фінансувати організацію. Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац підтримав таке рішення і зазначив, що Агентство вже багато років підриває мир і фактично було цивільним підрозділом ХАМАС у Секторі Гази.
- ООН відкрила рахунок в одному з російських банків та почала приймати платежі у рублях. Про це стало відомо через запит російського "Совкомбанку" до Управління контролю за іноземними активами США. Кредитор просив про отримання ліцензії для проведення платежів на адресу ООН. Пресслужба організації не прокоментувала цю інформацію.
- Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров був присутній на засіданні Ради безпеки ООН. Під час виступу він озвучив низку цинічних заяв. Зокрема, сказав, що для настання миру "треба усунути причини трагічної для України ситуації". Також, перебуваючи в ООН, Лавров заявив, що цілі так званої "сво" нібито будуть виконані й тоді "українці та росіяни житимуть, як брати".