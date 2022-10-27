Ізраїль завдав авіаудару по Сирії та міг знищити важливий вантаж для Росії

Ізраїль міг вдарити відразу 4 ракетами по району навколо аеропорту Дамаска в Сирії. Гучні вибухи було чути у ніч проти 27 жовтня.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR) повідомляє, що ізраїльські удари по Сирії були націлені на склади зброї та боєприпасів, а також підтримуваний Іраном штаб ополчення в районі аеропорту Дамаска.

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Ізраїль завдав ударів по складах зі зброєю у Дамаску

У SOHR повідомили, що це вже 28 удар Ізраїлю по території Сирії з початку року і третій менше ніж за тиждень.

Повідомляється, що бомбардування зазнали об'єкти в районі Саєда-Зейнаб, на південний схід від Дамаска, де зосереджено "велику кількість проіранських ополченців".

Ізраїль завдав шість авіаударів, у тому числі чотири авіаудари по складах зброї та позиціях іранської міліції та ліванської "Хезболли" в районі Мазарея на захід від аеропорту Дамаска, тоді як два авіаудари завдали по районах на південний захід від аеропорту Дамаска. Було чутно два ізраїльські удари, які призвели до сильних вибухи, тоді як інші чотири удари були менш сильними,

– пише SOHR.

В Ізраїлі офіційно не коментували звинувачення. Водночас у підконтрольній режиму Башара Асада агенції SANA повідомили, що сирійські засоби ППО нібито збили частину ракет.

Однак інші ракети влучили в деякі об'єкти поблизу столиці й спричинили руйнування.

Турецька агенція Anadolu теж інформує, що Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах режиму Асада. Агенція підкреслила, що в околицях Дамаска розташовані військові об'єкти Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) та ліванське військове угруповання "Хізбулла".

Ціллю Ізраїля міг бути цінний вантаж союзника Ірану. "Оперативний ЗСУ" пише, що "невідомі" ВПС розбомбили у Дамаску аеродром із вантажними Іл-76, які належали Корпусу вартових ісламської революції.

Повідомляється, що літаки мали доставити важливий вантаж якомусь "союзнику" Ірану.

Про якого "союзника" може йтися

Відомо, що союзником Ірану в останні місяці називають Росію. Іран постачає Росії дрони-камікадзе, якими росіяни атакують українські міста. Хоча обидві країни не визнають співпрацю й Іран навіть готовий з Україною розслідувати постачання Росії безпілотників.

Раніше вже повідомлялося, що Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії. Авіаудар стався 21 жовтня поблизу Дамаска.

Уряд Ізраїлю відмовляється допомагати Україні зброєю, зокрема засобами ППО. Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що Ізраїль може передавати Україні розвідувальні дані щодо іранських дронів-камікадзе.

Крім того, приватні ізраїльські компанії допомагають Україні супутниковими даними щодо позицій російських військ.

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