Ізраїль зробив заяву щодо постачання зброї Україні: як відреагували у ЗСУ

В Ізраїлі повідомили, що готові постачати Україні зброю, якщо Іран передасть Росії балістичні ракети. На цю заяву вже відреагували в ЗСУ.

Якщо Ізраїль погодиться постачати Україні озброєння, – це буде для нас дуже гарною новиною. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Реакція ЗСУ на можливе постачання зброї з Ізраїлю

Якщо країни НАТО отримають вже від Ізраїлю "зелене світло" на постачання Україні тої продукції, яка нам потрібна для протидії, то це буде для нас дуже хорошою новиною,

– наголосив Ігнат.

Речник командування Повітряних Сил зауважив, що Ізраїль має широкий спектр продукції та є лідером на ринку зброї і технологічного озброєння. Втім, Ігнат переконаний, що не варто анонсувати, що там і до чого. За його словами, певне коло людей знає, про що там можна говорити, і нам треба готуватися до всього.

Зауважимо, що, на думку Ігната, Росія поки не отримала ракет. "Не все так просто в самому Ірані, не все так просто взагалі на Близькому Сході", – зазначив речник командування Повітряних Сил.

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Ізраїль може постачати Україні ракети: що відомо

Ізраїль поки що відмовляється постачати Україні системи протиповітряної оборони. Однак, рішення можуть змінити. Зокрема, якщо Іран постачатиме Росії балістичні ракети. Про це заявив голова Ради національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата на форумі в Бахрейні.

Посадовець не вказав, чи мовиться про ракети ізраїльського виробництва. Втім, більшість аналітиків та експертів припустили, що попередження стосувалося саме цього виду озброєння.

Також у ЗМІ повідомили, що представник ізраїльського МЗС у розмовах із заступником міністра закордонних справ Росії висловив протест щодо використання окупантами в Україні іранських дронів.

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