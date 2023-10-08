В Ізраїлі вдалося розшукати українця, який зник на півдні країни

Після загострення ситуації в Ізраїлі там зникли двоє громадян України. На щастя, одну людину вдалось відшукати.

Оновлену інформацію повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко посеред дня 8 жовтня. Він запевнив, що оперативний штаб міністерства працює цілодобово, щоб допомагати українцям в Ізраїлі.

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У якому стані українці в Ізраїлі

За минулу добу українські дипломати розшукали 1 громадянина, який зник на півдні країни. Допомогли 1 родині виїхати із міста Ашкелон. Знайшли тимчасове житло для 2 родин на тлі скасованих авіарейсів,

– пояснив Ніколенко.

За його словами, Міністерство закордонних справ далі працює, щоб отримати офіційне підтвердження можливої смерті однієї громадянки України.

"Інформація про інших постраждалих українців наразі не надходила", – заявили в МЗС.

Окрім того, українське посольство в Ізраїлі перебуває на постійному контакті з ізраїльською поліцією, рятувальниками, основними лікарнями та інститутом судової медицини Ізраїлю.

Тримаємо також зв'язок з українцями, які знаходяться в Секторі Газа, розробляємо маршрути екстреного виїзду з анклаву, в разі настання такої потреби,

– пояснили в МЗС.

За їхніми даними, оперативний штаб міністерства опрацював 80 звернень громадян. Люди переважно звертались щодо:

встановлення місця знаходження родичів;

шляхів виїзду із зон бойових дій;

пошуку тимчасового житла;

отримання інформації про розвиток безпекової ситуації;

порядок дій в контексті забезпечення власної безпеки.

Що відомо про українців у Ізраїлі

Зв'язатись з посольством України в Ізраїлі можна за номером +972 546 676 782, з українською дипломатичною установою у місті Рамалла за номером + 972 59 823 93 99.

Українське МЗС вранці 7 жовтня закликало громадян України, які перебувають в Ізраїлі, зберігати пильність й уважно стежити за повідомленнями від місцевих компетентних органів.

У випадку обстрілів та сигналів повітряної тривоги уважно ставитись до попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади.

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Станом на ранок 7 жовтня поранених українців в Ізраїлі не було. Згодом стало відомо про

Ввечері 7 жовтня Володимир Зеленський розповів, що протягом дня перебуває на зв'язку з дипломатами та розвідкою. Тоді президент України розповів, що:

перевіряють інформацію про можливу загибель однієї громадянки України;

розшукують двох українців.

Український лідер закликав громадян України в Ізраїлі дотримуватися інструкцій від сил безпеки, дбати про себе та близьких і за будь-якої потреби – звертатися у посольство будь-яким доступним способом.