В Ізраїлі загинули двоє громадян України
8 жовтня 2023, 14:36Читать новость на русском
У Ізраїлі відбувається загострення із бойовиками ХАМАС. Під час бойових дій загинуло щонайменше двоє українців.
У Ізраїлі загинуло щонайменше двоє громадян України. Про поранених чи зниклих безвісти не повідомляли, передає 24 Канал.
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Тіла повертають
Дипломати вже намагаються організувати процедуру повернення тіл загиблих. Інформацію підтвердили у МЗС.
Маємо підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі. Обидві громадянки тривалий час проживали в країні,
– повідомив у коментарі 24 Каналу речник МЗС Олег Ніколенко.
Консули вже надають усю необхідну інформацію та підтримують зв'язок із родичами загиблих.
Загострення між Ізраїлем та ХАМАС
- Зранку 7 жовтня ХАМАС масовано обстріляла територію Ізраїлю. Крім цього, туди також проникли бойовики організації. Збройні Сили держави досі намагаються провести зачистку прикордонних районів. Відомо, що у південному місті Маген точаться важкі бої. ЦАХАЛ використовує проти терористів танки.
- Раніше на загострення між ХАМАС та Ізраїлем відреагував український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він вважає, що за цим може стояти Росія. Зокрема, у такий спосіб агресорка може відвертати увагу від війни в Україні.
- Ізраїль успішно завдає ударів у відповідь. Зокрема, ЦАХАЛ вдарив по будинку, в якому перебував ватажок палестинських терористів. ЗМІ запевняють, що з-під завалів дістали тіло бойовика.