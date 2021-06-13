Без Нетаньягу: в Ізраїлі затвердили новий уряд

Парламент Ізраїлю 13 червня проголосував за новий уряд. Вперше за 12 років туди не увійде партія Беньяміна Нетаньяху. Новим прем'єром Ізраїлю став Нафталі Беннет.
Уряд сформований лідерами партій "Яміна" Нафталі Беннетта і "Єш атід" Яіра Лапіда. Так, 60 з 120 депутатів Кнесету проголосували за довіру уряду, 59 – проти, один – утримався
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Політики невдовзі складуть присягу
Новий уряд найближчими годинами приведуть до присяги. До речі, після голосування Нетаньяху потиснув руку новому прем'єру.
Зауважимо, Нафталі Беннетт і Яїр Лапід 2 червня сформували коаліцію для створення нового уряду Ізраїлю.Зверніть увагу! На початку червня в Ізраїлі депутати однопалатного парламенту обрали для країни нового президента. Цю посаду обійматиме Іцхак Герцог.
Що цьому передувало
- У квітні тодішній президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив Нетаньяху сформувати коаліції після парламентських виборів.
- Прем'єр не зміг зробити це у відведений законом термін.
- Після цього про формування коаліції оголосив Беннетт, наголосивши, що Ненатьягу туди не увійде.