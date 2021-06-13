Без Нетаньягу: в Ізраїлі затвердили новий уряд

Парламент Ізраїлю 13 червня проголосував за новий уряд. Вперше за 12 років туди не увійде партія Беньяміна Нетаньяху. Новим прем'єром Ізраїлю став Нафталі Беннет.

Уряд сформований лідерами партій "Яміна" Нафталі Беннетта і "Єш атід" Яіра Лапіда. Так, 60 з 120 депутатів Кнесету проголосували за довіру уряду, 59 – проти, один – утримався

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