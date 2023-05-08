Тривоги лунатимуть рідше: ізраїльська система сповіщення точніше виявляє цілі російських ракет

Союзники активно постачають Україні засоби протиповітряного захисту, аби убезпечити мирні міста від російських атак. Так Ізраїль розпочав відправку до України радарів для нової системи сповіщення про ракетну загрозу.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал. Уже зараз можна помітити ефективність системи сповішення, адже навіть в сусідніх областях не завжди лунає тривога, лунає лише там, де є реальна небезпека.

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Жданов повідомив, що ця система уже не перший тиждень працює в місті Києві. Це був пілотний проєкт про сповіщення щодо ракетної небезпеки. Система допомагала розпізнавати, коли потрібно вмикати повітряну тривогу і коли є реальна загроза.

Випробування пройшло успішно

Військовий експерт наголосив, що система працює надзвичайно ефективно, адже в столиці рідше почала звучати сирена.

Саме тому, що система визначає кількість ракет, напрямок і більш точно визначає вірогідні цілі. Стопроцентно вона не може визначити, але менше з тим,

– додав мовець.

Оскільки тестування в Києві пройшло успішно, тепер Ізраїль буде доставляти в Україну більше систем оповіщення, які працюватимуть по всій території України.

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