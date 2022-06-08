На Ізюмському напрямку ворог постійно атакує, але вчора відійшов на попередні позиції, – ОВА

Російські окупанти намагаються постійно атакувати позиції ЗСУ на Ізюмському напрямку. Однак 7 червня ворог не мав успіхів.

Так, загарбники вчора відійшли на раніше зайняті позиції. Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного марафону, інформує 24 канал.

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В окупантів – серйозні втрати

Росіяни втратили велику кількість своїх солдат та броньованої техніки. Українські захисники тримаються. Синєгубов зазначив, що вони не пускають ворога до Луганського та Донецького напрямків, оскільки для окупантів це стратегічно важливо.

Тримаємо і намагаємось все можливе зробити, щоб заблокувати цей прохід,

– додав глава ОВА.

Росіяни намагатимуться захопити Харків

Синєгубов розповів, що наразі окупанти зосередились на обороні власних позицій, оскільки ЗСУ поступово повертають кожен метр нашої території. Однак загарбники можуть знову намагатись захопити Харків. Чиновник прогнозує, що ворог може почати такі спроби, як тільки матиме таку можливість.

Однак українська армія цього не дозволить, наші оборонці готові до будь-якого розвитку подій.

Яка ситуація на Харківщині

У Генштабі повідомили, що на Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Окупанти мінують місцевість, щоб не допустити просування наших військ.

Щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ, загарбники проводять інженерне обладнання вогневих позицій в районі Ізюма.

Напередодні Синєгубов теж зазначав, що російські окупанти продовжують наступ поблизу Ізюма в напрямку Довгенького та Долини. Утім, він також зазначив, що загарбники зазнають великих втрат.

Внаслідок обстрілів окупантів протягом 6 червня були пошкоджені житлові будинки, громадські будівлі, автомобілі, об‘єкти критичної інфраструктури. Загалом в області протягом доби: 3 загиблих та 10 поранених,

Крім того, росіяни продовжують відкривати вогонь по обласному центру. Зокрема, 7 червня обстріляли житловий район Харкова. Мер міста Ігор Терехов заявляв, що одна людина загинула, а ще троє – зазнали поранень.

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