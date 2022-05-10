На Ізюмському напрямку ворог продовжує спроби йти у наступ

У Генштабі повідомили про підготовку противника рушати у наступ на Ізюмському напрямку. Росіяни створюють сприятливі умови для переходу у наступ.

Про це розповіли у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ на сторінці у фейсбуці. На східному фронті російській війська подекуди зазнають нищівних втрат, проте існують такі напрямки, де окупанти нарощують сили для наступу.

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За даними Генштабу ЗСУ, останніми днями загарбники поповнювали запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також ворог проводив інженерне обладнання передових позицій та посилював повітряну розвідку.

На Ізюмському напрямку ворог продовжував створювати сприятливі умови для переходу у наступ, для чого поповнював запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, проводив інженерне обладнання передових позицій та посилив повітряну розвідку,

– повідомили у Генштабі.

Зокрема, вчора повідомлялось, що війська агресора готуються для проведення подальших наступальних дій на двох напрямках: Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.

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