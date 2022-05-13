В Ізюмському районі окупанти вгатили по ангару: загинули 3 людини, 10 вантажівок згоріли

12 травня окупанти вгатили по селу Шебелинка, що в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок ворожої атаки по ангару загинуло троє людей.

Як зазначають у головному управлінні ДСНС, 12 травня о 16:35 сталася пожежа. Вона спалахнула у селі Шебелинка внаслідок влучання ворожого снаряду в ангар.

Читайте також Понад 100 ударів по окупантах від ЗСУ та 7 знищених цілей у небі: основне за 79 день війни

Загинуло троє людей, ще п'ятеро – поранені

Внаслідок атаки російських окупантів вогонь розгорівся на площі близько 200 метрів квадратних. Зайнялася покрівля ангару, а також 10 вантажних автомобілів. Вогнеборці пожежу ліквідували о 19:00. На місці події рятувальники виявили тіла трьох загиблих чоловіків. Ще п'ятеро отримали травми. Про їхній стан не повідомляється.

Загалом на Харківщині за минулу добу рятувальники 42 рази виїжджали на місця подій. Зокрема 32 пожежі, 12 з яких спалахнули внаслідок влучання ворожих снарядів. Найбільше виїздів було у Богодухівський та Ізюмський райони – по чотири.

На Харківщині працюють піротехніки

Упродовж минулої доби підрозділи ДСНС 43 рази виїжджали на місця, де виявили ворожі снаряди, які не розірвалися. Загалом 12 травня вдалося знешкодити 47 російських боєприпасів.

Яка зараз ситуація на Харківщині: коротко

У Харкові все ще небезпечно, але на дорогах уже з'являється все більше машин. Та й узагалі в місті почали з'являтися затори, чому місцеві мешканці тішаться. А все тому, що це означає, що містяни повертаються до своїх домівок.

Водночас нагадаємо про те, що війна все ще триває. Тож ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – негайно вирушайте до укриття. Це може врятувати вам життя.

Напередодні у ЗСУ повідомили, що на Харківщині окупанти перегруповуються. Вони роблять це для того, щоб унеможливити вихід ЗСУ на кордон України.

Тим часом не припиняються обстріли області. У ніч проти 12 травня окупанти гатили по Малій Данилівці, а зранку – по Дергачах. Атакували ці населені пункти російські військові, використовуючи РСЗВ. Згодом стало відомо, що внаслідок цієї атаки загинуло двоє людей. Окупанти зруйнували РАЦС, а також гуманітарний штаб у місті.

Крім того, близько 10:00 окупанти завдали ракетного удару по території Харківського аеропорту. У прокуратурі вже почали розслідувати справу. Військових країни-агресорки звинувачують у порушенні законів, а також звичаїв війни.

Варте уваги – як звільняли Питомник на Харківщині: дивіться відео