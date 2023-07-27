За штурвалом збитого Ка-52 був російський полковник: з якою великою проблемою стикнувся ворог

Росія останнім часом підсилила власні війська на Півдні модифікованими гелікоптерами Ка-52. Окупанти доволі суттєво модернізували цей літальний апарат.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що українські сили ліквідували велику кількість цих вертольотів – приблизно 20 – 30% від тих, які була у росіян. І хоча в них ще залишилися більшість таких гелікоптерів, але у росіян є певна проблема з їхнім використанням. Про це він розповів 24 Каналу.

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Допомагають ПЗРК

Для ліквідації Ка-52 наші захисники використовують ПЗРК, системи ППО.

Нещодавно 38-ма окрема бригада морської піхоти збила такого вертольота. Виявилось, що їм керував цілий полковник, командир вертольотного полку,

– наголосив військовий експерт.

Згідно з повідомленням, він повертався із завдання назад, і в цей момент його гелікоптер ліквідували. Це означає, що росіянам не вистачає льотчиків, якщо за штурвал сідають полковники.

38-ма окрема бригада морської піхоти 25 липня ліквідувала з ПЗРК російський гелікоптер Ка-52 . Екіпаж, що складався з двох льотчиків загинув. Один з них – полковник російської авіації Віталій Табачніков, який командував 112-м вертолітним полком.

Військовий експерт про проблему росіян в авіації: дивіться відео

Завдяки тому, що велику кількість ворожих вертольотів було збито за допомогою зокрема ПЗРК Stinger, окупанти втратили величезну частину свого персоналу.

А нових людей в них немає. Адже для підготовки льотчика потрібен тривалий час та гроші – навчання займає приблизно років 10.

"Тому у росіян величезні проблеми не з літаками та гелікоптерами, а з льотчиками", – підкреслив Павло Нарожний.

Модернізований Ка-52 В британській розвідці повідомили, що росіяни почали використовувати В британській розвідці повідомили, що росіяни почали використовувати покращену версію Ка-52 . Він має інтеграцію нової протитанкової ракети LMUR, у якій дальність польоту складає приблизно 15 кілометрів. В розвідці зазначають, що льотчики Ка-52 мають можливість використовувати цю зброю за межами досяжності системи ППО України.

Українські сили ліквідують ворожі Ка-52