Доволі унікальне ураження, – офіцер запасу про збиття російського "Алігатора" із "Джавеліна"

Українські морські піхотинці 2 липня на Бердянському напрямку збили російський ударний гелікоптер Ка-52 з переносного протитанкового комплексу "Джавелін".

Військовий експерт, офіцер запасу ЗСУ Андрій Крамаров нагадав, що це не перший випадок, коли українські військові збивають російського "Алігатора" з ПТРК. Проте, це доволі складне завдання. Про це він розповів 24 Каналу.

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Влучання цілком можливе

Останнім часом українські захисники доволі часто влучають по російських гелікоптерах Ка-52. Однак для того, щоб збити "Алігатора" з ПТРК, мають скластися певні умови.

Тому це доволі унікальне ураження – нетиповими засобами по таких цілях,

– наголосив військовий експерт.

Ка-52 при виконанні бойової роботи може знижувати швидкість, зависати над певною позицією. Він має доволі великий фюзеляж, а при його роботі виділяється доволі висока температура.

Військовий експерт пояснив, як українські військові з ПТРК збивають російські гелікоптери Ка-52: дивіться відео

"Якщо використати ландшафт місцевості і, наприклад, з пагорба застосувати "Джавелін", то, враховуючи габарити Ка-52, система наведення може "захопити" гелікоптер як ціль. І якщо він не виконає протиракетний маневр, то влучання цілком ймовірне", – зазначив Андрій Крамаров.

Що відомо про збиття К-52 з "Джавеліна"

Морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили дороговартісний російський гелікоптер Ка-52. Відбулось це на Бердянському напрямку. І це був 309 вертоліт окупантів, який ліквідували українські захисники.

Крім того, за останній час Сили оборони знищили значну кількість цих вертольотів. 23 червня було ліквідовано черговий Ка-52. За повідомленням речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це був 7 гелікоптер за тиждень, знищенний українськими силами.

Він наголосив, що українські військові за понад рік війни опанували певні тактичні прийоми, які дозволяють нищити авіацію противника.

За його словами, якщо гелікоптер летить вище, то потрапляє в зону ураження українських ЗРК. А якщо знижується, то його можуть знищити з ПЗРК, а також ПТРК.