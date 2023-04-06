Внаслідок збиття російського Ка-52 загинув екіпаж: деталі від військових
Напередодні Збройні Сили України знищили російський гелікоптер Ка-52. Внаслідок цього загинув цілий екіпаж окупантів.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує 24 Канал. Таким чином, втрати терористів набагато збільшились.
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Що відомо про збиття Ка-52
Череватий підтвердив знищення гелікоптера Ка-52. За його словами, за вертольотом намагався вилетіти інший екіпаж, але йому вдалося відійти.
Ка-52 збили зенітники 10-ої бригади. Що символічно, як раз під час візиту президента України до Польщі вони збили гелікоптер переносним зенітно-ракетним комплексом "Перун" польського виробництва,
– розповів речник.
Череватий наголосив, що внаслідок ліквідації Ка-52 увесь ворожий екіпаж загинув.
Актуальні втрати ворога
З 24 лютого 2022 року вороже військо скоротилося на 176 630 бійців. Втрати у техніці:
- танків – 3 631 одиниця;
- бойових броньованих машин – 7 013 одиниць;
- артилерійських систем – 2 714 одиниць;
- РСЗВ – 532 одиниці;
- засобів ППО – 281 одиниця;
- літаків – 306 одиниць;
- гелікоптерів – 292 одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 287 одиниць;
- крилатих ракет – 911 одиниць;
- кораблів/катерів – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 574 одиниці;
- спеціальної техніки – 302 одиниці.