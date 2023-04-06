Внаслідок збиття російського Ка-52 загинув екіпаж: деталі від військових

Напередодні Збройні Сили України знищили російський гелікоптер Ка-52. Внаслідок цього загинув цілий екіпаж окупантів.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує 24 Канал. Таким чином, втрати терористів набагато збільшились.

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Що відомо про збиття Ка-52

Череватий підтвердив знищення гелікоптера Ка-52. За його словами, за вертольотом намагався вилетіти інший екіпаж, але йому вдалося відійти.

Ка-52 збили зенітники 10-ої бригади. Що символічно, як раз під час візиту президента України до Польщі вони збили гелікоптер переносним зенітно-ракетним комплексом "Перун" польського виробництва,

– розповів речник.

Череватий наголосив, що внаслідок ліквідації Ка-52 увесь ворожий екіпаж загинув.

Ка-52 – це російський бойовий вертоліт, який здійснює розвідку місцевості. Ка-52 обладнаний радарною системою "Арбалет". Також гелікоптер має броньовану капсулу для екіпажу.

Актуальні втрати ворога

З 24 лютого 2022 року вороже військо скоротилося на 176 630 бійців. Втрати у техніці: