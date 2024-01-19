Е-кабінет військовозобов'язаного запрацює влітку: у Міноборони пояснили, чи будуть там повістки
Електронний кабінет військовозобов'язаного на першому етапі надасть можливість оновлювати свої дані без відвідування ТЦК. Питання повісток залежить від того, чи будуть такі правки у прийнятому законопроєкту про мобілізацію.
Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Вона додала, що ймовірно електронний кабінет військовозобов'язаного запустять у другому кварталі цього року.
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Нові деталі про е-кабінет
Катерина Чорногоренко зазначила, що питання електронних повісток розглядатиметься у рамках мобілізаційного закону. Першим етапом впровадження кабінету військовозобов'язаного стане можливість оновлювати свої дані.
Заступниця повідомила, що буде наданий певний термін для надання останньої інформації, після чого її зможуть використовувати у ТЦК. Водночас верифікацію у базі "Оберіг" вже проведено, тобто проведено цифровізацію документів, видалено всі "дублі".
Ми плануємо на початку другого кварталу запустити електронний кабінет, як тільки закон набуде чинності. Це достатньо короткий термін, для подібних інструментів можна сказати миттєвий,
– сказала заступниця.
За її словами, в кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування територіальних центрів комплектації і далі ці дані уже буде використовувати військкомат.
Електронний облік військовозобов'язаних
- У вівторок, 16 січня, Верховна Рада ухвалила закон, що має впровадити в Україні повноцінний електронний облік військовозобов'язаних. "За" проголосували 249 депутатів.
- У Міністерстві оборони переконані, що він є "критично важливим для обороноздатності України". Там зазначили, що реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.
- Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.
- На думку заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки законопроєкт Єгора Чєрнева, законопроєкт має декілька позитивних сторін. Мовиться про дозвіл поєднати декілька баз даних, спрощення роботи ТЦК, зменшення тиску над військовозобов'язаними.