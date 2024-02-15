ТЦК працюватиме цілодобово: чи можуть вручити повістку вночі

Кабмін розширив повноваження співробітників ТЦК й відтепер вони будуть працювати цілодобово. Деякі українці сприйняли цей факт, як те, що буцімто тепер повістки зможуть вручити й вночі.

Однак військовозобов'язані можуть не відкривати двері. За словами адвоката Ростислава Кравця, українці мають на це повне право.

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Цілодобова робота ТЦК: що зміниться

Нині у ТЦК чекають на детальні роз'яснення від уряду щодо того, якою діяльністю повинні займатися співробітники вночі. До прикладу, у деяких ТЦК говорять, що не отримували додаткових пояснень, як повинні працювати співробітники у комендантську годину чи безпосередньо уночі.

Річ у тім, що деякі українці сприйняли розширення повноважень ТЦК як факт того, що співробітники будуть ходити вулицями під час дії комендантської години й вручати порушникам повістки. Окрім того, в суспільстві з'явилася думка, що співробітники ходитимуть вночі по домівках й вручатимуть повістки.

Представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, коли повідомив про розширення повноважень і цілодобову роботу ТЦК, заявляв, що відтепер військові зможуть:

організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);

вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;

вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час,

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

Чи можуть вручити повістку вночі

Адвокат Ростислав Кравець повідомив, що наразі змін у роботі ТЦК немає. Він вважає, що уряд розширив повноваження для того, щоб була можливість залучати цивільних до цілодобової роботи.

Коментуючи думку про те, що буцімто вночі будуть вручати повістки, адвокат заявив, що військовозобов'язаний має право не відчиняти двері.

Якщо ж так станеться, що представники ТЦК прийшли до людини додому, то є право не відчиняти двері. Без ухвали слідчого судді про допуск цих осіб до цього житлового приміщення чи домоволодіння особа має право нікого не пускати. Якщо йдеться про подвір'я, то без згоди власника теж не мають права зайти на нього. Потрапляння без згоди є незаконним проникненням,

– наголосив адвокат.

Чи може ТЦК перевіряти документи на вулиці

Адвокати стверджують, що це питання в Україні регулюються двома документами чинного законодавства – постановою Кабміну й Законом України. Однак положення цих документів суперечать один одному. Постанова дозволяє працівникам військкомату перевіряти паспорти на вулиці та затримувати у разі, якщо особа відмовляється надати відповідні посвідчення. Законодавством не дозволяється перевірка документів військовими.

У новому ж законопроєкті, який нині ухвалили в першому читанні, мають врегулювати це питання. Уряд планує дозволити співробітникам ТЦК перевіряти документи військовозобов'язаних.