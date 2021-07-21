Кабмін звільнив двох ексзаступників Авакова

На засіданні уряду в середу, 21 липня, міністри внесли ряд кадрових змін. Одна із них - звільнення колишніх заступників Авакова.

Рішення про звільнення колишніх заступників ексголови МВС Арсена Авакова уряд прийняв у середу 21 липня.

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Що відомо про заступників ексміністра МВС

Сергій Яровий був заступником Авакова фактично від самого початку його каденцій – з березня 2014 року. До цього він був радником міністра оборони та командувачем Внутрішніх військ МВС.

Тетяна Ковальчук стала заступницею голови відомства у вересні 2016 року. Раніше вона була помічницею тоді ще народного депутата Арсена Авакова, потім залишилася при ньому після Революції гідності.

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