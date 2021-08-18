Любить "темний" туризм: з Кабула евакуювали студента, який поїхав туди у відпустку

З Кабула евакуювали 21-річного студента-фізика Майлза Ратледжа. Хлопець зізнався, що приїхав до Афганістану, бо є шанувальником "темного туризму".

Спершу хлопець розповів у соцмережі, що перебуває у списках на евакуацію. Згодом Ратледж поділився кадрами, відзнятими на борту літака британських ВПС.

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Щасливий кінець: приземлився в Дубаї завдяки блискучим співробітникам британської армії. Все гаразд,

– розповів студент.

Ратледж зізнався, що не шкодує про свій вчинок. Окрім того, він зауважив, що давно є шанувальником екстремального туризму. Зокрема, відвідував Чорнобиль в Україні.

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Хлопця допитували таліби

Ратледж розповів, що таліби начебто допитали його дорогою до аеропорту. Терористи цікавилися, звідки він. Коли турист відповів, що з Уельсу, бойовики не знали, де це.

Окрім того, екстремал хвалився, що натрапив на інший озброєний конвой талібів та навіть зробив селфі на одній з їхніх "точок".

Згодом Ратледж побачив оголошення про притулок для цивільних людей у будівлі, яку контролює НАТО.

Реакція МЗС Великої Британії

У МЗС Великої Британії наголосили, що безпека їхніх громадян є пріоритетом. Ще від 21 квітня усім британцям рекомендували залишити територію Афганістану.

Представник відомства зауважив: ще 6 серпня МЗС оновило свої рекомендації, "щоб переконати британських громадян негайно виїхати і повідомити нам про свої плани від'їзду".

Окрім того, політик повідомив, що знає про справу Ратледжа.

Вчинок екстремала обурив людей

Історія туриста викликала шквал негативу у соцмережах. Юнак вирішив провести відпустку у країні, куди вже 20 років не рекомендують літаки з цією метою.

Люди переконані, що у літаку Ратледж зайняв місце людини, чиє життя перебуває під загрозою через дії терористів.

Знайома хлопця розповіла: вчинок студента її не здивував. За словами дівчини, якщо вона і знає когось здатного на таке, то це точно Ратледж.

Мама дізналася про "подвиг" сина з мережі

Про вчинок сина мама Ратледжа дізналася лише тоді, коли побачила повідомлення хлопця у соцмережі.

Жінка зізналася: після евакуації сина вона відчула полегшення. Водночас все ще шокована його вчинком.

Що відбувається в Афганістані

Після захоплення Афганістану терористами "Талібану" 15 серпня президент Ашраф Гані втік з країни. Його народ залишився сам на сам з бойовиками. ЗМІ повідомили про перші страти афганських військових, які здалися.

Намагаючись залишити територію країни, люди кинулися в аеропорт Кабула. Там розпочався справжній хаос. Світ облетіли моторошні кадри, як люди випадають з переповнених літаків та чіпляються за шасі.

Країни світу заявили про готовність приймати біженців. Зокрема, у США пообіцяли надати притулок 30 тисячам біженців.