У Кабулі пролунав новий потужний вибух: деталі та відео з місця

У столиці Афганістану 29 серпня знову пролунав сильний вибух. Очевидці публікують фото густих хмар диму над Кабулом. За інформацією ЗМІ, внаслідок вибуху є жертви.

Повідомлення про вибух публікують у телеграм-каналах. Попередньо відомо, що вибух прогримів біля аеропорту.

До речі Байдена попередили про загрозу нового теракту в Кабулі протягом наступних діб

Що відомо про вибух

Очевидці припускають, що вибух спричинила ракета, яка влучила у житловий будинок. Крім того, жителі Кабула зазначають, що таким чином американські війська можуть знищувати обладнання. У перші хвилини після вибуху люди самотужки намагались погасити пожежу.

Чи є жертви

Наразі офіційної інформації про жертв чи постраждалих немає. Однак ЗМІ пишуть, що загинуло двоє людей, троє потраждали. Свідки розповіли, що серед жертв є жінки та діти.

Жодна група поки не взяла відповідальність. До слова, перед тим розвідка США попередила, що загроза терактів нікуди не зникла.

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