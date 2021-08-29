У Кабулі пролунав новий потужний вибух: деталі та відео з місця
Джерело:Asvaka
У столиці Афганістану 29 серпня знову пролунав сильний вибух. Очевидці публікують фото густих хмар диму над Кабулом. За інформацією ЗМІ, внаслідок вибуху є жертви.
Повідомлення про вибух публікують у телеграм-каналах. Попередньо відомо, що вибух прогримів біля аеропорту.
До речі Байдена попередили про загрозу нового теракту в Кабулі протягом наступних діб
Що відомо про вибух
Очевидці припускають, що вибух спричинила ракета, яка влучила у житловий будинок. Крім того, жителі Кабула зазначають, що таким чином американські війська можуть знищувати обладнання. У перші хвилини після вибуху люди самотужки намагались погасити пожежу.
Чи є жертви
Наразі офіційної інформації про жертв чи постраждалих немає. Однак ЗМІ пишуть, що загинуло двоє людей, троє потраждали. Свідки розповіли, що серед жертв є жінки та діти.
Жодна група поки не взяла відповідальність. До слова, перед тим розвідка США попередила, що загроза терактів нікуди не зникла.
Попередні вибухи у Кабулі: що відомо
- Перший вибух у Кабулі стався 27 серпня. Терорист-смертник підірвав себе поблизу входу в аеропорт імені Хаміда Карзая в Кабулі. Це сталось посеред натовпу.
- Другий вибух пролунав неподалік готелю, розташованого біля аеропорту. Ймовірно, його спричинив замінований автомобіль.
- У результаті вибухів загинули понад 100 людей.
- Бойовики "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність принаймні за 1 теракт.
- Президент США Джо Байден на брифінгу заявив, що терористів знайдуть і покарають.