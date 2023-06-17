Стоять за спинами курсантів: кадирівці на Бєлгородщині злякались першої лінії оборони

Ситуація в Бєлгородській області дещо змінюється. Раніше кадирівці та вагнерівці ледь не билися за те, хто ж все-таки поїде захищати західні рубежі Росії. Перші чи то виграли, чи то випередили Євгєнія Пригожина та його бойовиків. Однак, зрозумівши, що тік токи на перших позиціях не познімаєш, батальйон "Ахмат" дав задню.

Ситуація на Бєлгородщині залишається неспокійною. Але кадирівці, які так рвались захищати росіян, вирішили не ускладнювати собі життя. Про це на своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

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Інстинкт самозбереження в дії

Батальйон "Ахмат" прибув в Бєлгородську область та заявив, що захищатиме КПП Козинка. До слова, у травні його обстрілювали РДК та легіон "Свободи Росії". Однак, здається, у кадирівців дуже швидко спрацював інстинкт самозбереження.

Коли їм показали позицію, де оборону треба займати безпосередньо вздовж держкордону, вони відмовились займати позиції на першому рубежі,

– зазначив Олег Жданов.

Кадирівці зайняли оборону, починаючи з третьої позиції. Туди, як раніше повідомляли спецслужби, направляли курсантів на строковиків. Але "Ахмат" відмовився їх замінювати. Тобто вони зайняли позиції за спинами російських курсантів.

"Обґрунтували це тим, що, виявляється, планували не захищати кордон чи боротися з диверсійними групи. А хотіли "контролювати" ситуацію в Бєлгородській області", – зауважив військовий експерт.

Це і є демонстрація незаконних у Росії приватних військових компаній, якими неможливо керувати. Хоч, що цікаво, кадирівці уже підписали контракт з російським міноборони.

Олег Жданов про пригоди кадирівців на Бєлгородщині: дивитись відео

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