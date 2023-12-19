З них нещодавно гарно пожартували: що роблять кадирівці у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі кадирівці базуються на території комбінату імені Ілліча. Під час ротації над ними доволі непогано пожартували.

Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що кадирівці не надто залучені до якихось заходів у самому місті.

Читайте також Здала в полон поранених воїнів ЗСУ: лікарці-зрадниці присудили довічне

Як пожартували над кадирівцями

Андрющенко зазначив, що в тимчасово окупованому Маріуполі перебуває чимало кадирівців. Їхній корпус розташований на території комбінату імені Ілліча.

З них там непогано пошуткували нещодавно робітники комбінату Ілліча, яких примушують робити різне,

– сказав радник мера Маріуполя.

За його словами, коли відбувалася ротація кадирівців, їм влаштували диверсію у місці розташування. Зокрема, у біотуалети, якими користуються ці окупанти, напхали паперу й підпалили – тепер кадирівці у мороз бігають по кущах.

Яке завдання кадирівців у Маріуполі

Радник мера Маріуполя розповів, що кадирівці здебільшого перебувають на комбінаті імені Ілліча. Головне їхнє завдання – контроль над цим заводом. Водночас як частина росгвардії вони також виконують функції цієї структури у місті.

Він зауважив, що попередня зміна кадирівців восени постійно зазирала на завод "Азовсталь", де залишилося чимало металобрухту. Оскільки там досі все щільно заміновано, 5 – 7 кадирівців підірвалися. Після того вони припинили туди ходити.

А так – продовжують грабувати Ілліча,

– сказав Андрющенко.

Він додав, що кадирівці не надто залучені до якихось заходів у самому місті. Наразі вони просто сидять на заводі, тож складно припустити, як їх можуть надалі використовувати.

Більше про життя в окупованому Маріуполі