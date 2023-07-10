Кадиров сказав, що "Ахмат" перекинули в Кліщіївку: що криється за підступною заявою
9 липня у телеграмі Рамзана Кадирова з’явилось повідомлення про те, що спецзагін "Ахмат" перекинули на Бахмутський напрямок. Заява керівника Чечні – медійний закид, спрямований на підсилення меседжів російської пропаганди.
Про це 24 Каналу сказав заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов. Таке повідомлення має на меті підвищення упізнаваності Кадирова у тіктоці та просування пропагандистських меседжів щодо того, що у країни-агресорки та її армії все гаразд на цій ділянці фронту.
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"Потрібно розуміти: якщо вже навіть кадирівців, які відсиджуються на третьому, четвертому, п’ятому рубежі, посилають на Бахмутський напрямок, – значить ворог відчуває проблеми з особовим складом і вимушений підкріплювати його такими військовослужбовцями", – зауважив азовець.Увага! Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
Готові знищувати ворога
Захисник наголосив, що Збройні Сили України не бояться ні чеченців, ні вагнерівців, ні будь-яких ПВКашників (бійців приватних військових компаній – 24 Канал) чи "регулярників" збройних сил Росії.
"Ми готові гідно виконувати бойове завдання щодо стійкої оборони, йти у штурмові дії, ми мотивовані звільняти Україну і знищувати ворога. Немає значення з якого він підрозділу, ми будемо робити усе, аби наші громадяни були у безпеці", – запевнив Кудряшов.
У Кліщіївці у ворога проблеми з особовим складом: дивіться відео
Росіяни здійснюють ротацію сил
Так зване підсилення оборони ворога на Бахмутському напрямку здійснюється шляхом ротації, а не підтягування нових підрозділів. Про це в ефірі національного марафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
"Сили, які у росіян сконцентровані на тимчасово окупованій території, досить потужні. Вони мають можливість здійснювати маневри, тому будь-який рух військової техніки, підрозділів, як правило обумовлений ротаціями: з більш гарячих напрямків одних бійців відводять для відновлення, а інших повертають на ті рубежі, де потрібно тримати оборону", – пояснила речниця ОК "Південь".
Оперативна ситуація на фронті: коротко
- 6 липня заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. Він не назвав деталей, але зазначив, що захисники ефективно працюють у Кліщіївці.
- Найгарячіше на Сході зараз на Лиманському і Бахмутському напрямках, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона сказала, що росіяни на Бахмутському напрямку почали використовувати "загороджувальні загони", щоб збільшити ефективність окупаційних військ.
- На Півдні тривають запеклі бої. Сили оборони України наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Повідомляється, що деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях, а втрати ворога у п'ять разів більші за втрати українців.