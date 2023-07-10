Кадиров сказав, що "Ахмат" перекинули в Кліщіївку: що криється за підступною заявою

9 липня у телеграмі Рамзана Кадирова з’явилось повідомлення про те, що спецзагін "Ахмат" перекинули на Бахмутський напрямок. Заява керівника Чечні – медійний закид, спрямований на підсилення меседжів російської пропаганди.

Про це 24 Каналу сказав заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов. Таке повідомлення має на меті підвищення упізнаваності Кадирова у тіктоці та просування пропагандистських меседжів щодо того, що у країни-агресорки та її армії все гаразд на цій ділянці фронту.

Дивіться також ЗСУ просуваються біля Кліщіївки та Новодарівки: зміни карти бойових дій за тиждень

"Потрібно розуміти: якщо вже навіть кадирівців, які відсиджуються на третьому, четвертому, п’ятому рубежі, посилають на Бахмутський напрямок, – значить ворог відчуває проблеми з особовим складом і вимушений підкріплювати його такими військовослужбовцями", – зауважив азовець.

Готові знищувати ворога

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Захисник наголосив, що Збройні Сили України не бояться ні чеченців, ні вагнерівців, ні будь-яких ПВКашників (бійців приватних військових компаній – 24 Канал) чи "регулярників" збройних сил Росії.

"Ми готові гідно виконувати бойове завдання щодо стійкої оборони, йти у штурмові дії, ми мотивовані звільняти Україну і знищувати ворога. Немає значення з якого він підрозділу, ми будемо робити усе, аби наші громадяни були у безпеці", – запевнив Кудряшов.

У Кліщіївці у ворога проблеми з особовим складом: дивіться відео

Росіяни здійснюють ротацію сил

Так зване підсилення оборони ворога на Бахмутському напрямку здійснюється шляхом ротації, а не підтягування нових підрозділів. Про це в ефірі національного марафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Сили, які у росіян сконцентровані на тимчасово окупованій території, досить потужні. Вони мають можливість здійснювати маневри, тому будь-який рух військової техніки, підрозділів, як правило обумовлений ротаціями: з більш гарячих напрямків одних бійців відводять для відновлення, а інших повертають на ті рубежі, де потрібно тримати оборону", – пояснила речниця ОК "Південь".

Оперативна ситуація на фронті: коротко