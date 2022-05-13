Кадирівці, вагнерівці і бомжі, – Гайдай розповів, хто воює на Сході з боку Росії

Бої на Луганщині настільки інтенсивні, що окупанти намагаються втекти. З боку Росії туди відправляють воювати всіх, кого тільки можуть.

Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, у Росії вже закінчуються "свіжомобілізовані", майже всі повмирали.

Зверніть увагу Росіяни хочуть прорвати лінію оборони на Луганщині, – Гайдай

Окупанти понабирали бомжів та безробітних

"Навіть є така історія, що в першій хвилі хтось там давав хабарі, ховався. Але зараз приїхали навіть ФСБшники, які шукають тих, хто сховався, ловлять їх і все одно відправляють на фронт", – повідомив глава Луганської ОВА.

Потім воюють кадирівці, вагнерівці, російська армія – а там вже "зброд". З усієї країни понабирали всіх бомжів, безробітних. Хто не має роботи і чим зайнятись – всі поїхали воювати,

– сказав Сергій Гайдай.

Крім того, він акцентував на неймовірно великій кількості окупантів на Луганщині. За добу через область пройшло майже 2500 одиниць військової техніки росіян.

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"Дуже багато. Не дивлячись на те, що багато людей в них відмовляється йти в наступ – все одно вони привозять якихось з Чувашії… Це реально якісь місцеві добровольці, напевно, в них їсти нема що і тому погоджуються їхати просто на смерть", – зазначив Гайдай.

Ситуація в Луганській області: останні новини

На Луганщині тривають надважкі бої, ворог перекидає на територію області дедалі більше сил. Очільник Луганської ОВА заявив, що окупанти кинули усі зусилля, щоб прорвати хоч десь лінію оборони.

Без води та електрики, за словами Сергія Гайдая, вся Луганщина. У Новопскові російські окупаційні війська втрутились в роботу магістрального газогону, що транспортує газ до Луганської та Донецької областей.

Попри плани росіян, які вже неодноразово провалилися, українські захисники продовжують завдавати їм нищівних втрат. Так, 12 травня стрілець-зенітник 81 окремої аеромобільної бригади з ПЗРК "Stinger" збив вертоліт окупантів Мі-24.

Крім того, Збройні сили України знищили важливий плацдарм росіян біля Білогорівки. Показали фото розгромленої техніки рашистів.

Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині: дивіться відео