Ціна питання – від 40 до 100 тисяч: кадирівці "розводять" родичів загиблих окупантів на гроші

Кадирівці й дагестанці на фронті вигадали нову схему заробітку. Вони телефонують родичам загиблих російських солдатів й "розводять" на гроші.

Про нову схему повідомляють джерела 24 Каналу. За один телефонний дзвінок кадирівці можуть заробити від 40 до 100 тисяч рублів.

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Яку схему вигадали кадирівці

Як повідомляють джерела, кадирівці телефонують родичам та сім'ям загиблих солдатів так званої "другої армії світу", тіла яких так і не вивезли з фронту. Під час розмови вони представляються українцями, мовляв, російський військовий поранений й перебуває в українському шпиталі.

Натомість буцімто "українці"-кадирівці пропонують відпустити "пораненого" в обмін на "грошове винагородження". Ціна питання – від 40 до 100 тисяч рублів за одного пораненого. Ясна річ, рідним спочатку необхідно переказати кошти, а потім "пораненого" обіцяють відпустити.

Таку шахрайську схему кадирівці разом з дагестанцями вигадали не так давно. Яку кількість людей їм вдалося "розвести" на гроші – невідомо.

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