Удали, що застрягли в заторі: чому кадирівці злякались пригожинського виступу

Під час "заколоту Пригожина" кадирівці так і не доїхали до Ростова. Очевидно, що Кадиров з Пригожиним провів діалог і вирішив не втручатись.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Крім того, Кадиров вирішив пояснити, що Пригожин влаштував "заколот" через землю.

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Кадирівці "застрягли" в заторі

Жданов зазначив, що з Кадирова всі сміються, але можна зробити інший висновок. Він усе зрозумів чітко та правильно. Є інформація, що між Кадировим і Пригожиним відбулася розмова. Очевидно, що Пригожин пояснив Кадирову ситуацію.

Що зробили кадирівці? Вони вдали, що застрягли в заторі. Тобто, "вагнерівці" майже 1000 кілометрів від Ростова до Москви пройшли маршем, колони рухались, а ці не змогли доїхати 86 кілометрів до Ростова. Швидше за все, що Кадирову пояснили ситуацію, й він зрозумів, що туди влазити не треба.

Краще вдати, що ти застряг у заторі, й повернути своїх бійців собі й сидіти там у Грозному, скривившись на всіх,

– зауважив військовий експерт.

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Кадирівці були за більше, ніж 80 кілометрів від Ростова

У деяких російських пабліках опублікували відео, що кадирівці "застрягли" в заторі. Вони повідомляли, що це було за 7 кілометрів від Ростова, однак поруч з ними чітко видно знак, що до міста ще 87 кілометрів. Пізніше РосЗмі все ж написали, що кадирівці в'їхали в Ростов.

До того ж у Ростові відбувались сутички між місцевим населенням, у який втрутились "вагнерівці". Очевидно, це було протистояння між тими, хто підтримував Пригожина, і хто критикував його.

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