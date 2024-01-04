Так готуються революції: як нова вказівка Кадирова грає проти Кремля

Рамзан Кадиров провів нараду зі співробітниками МВС та росгвардії Чечні. Він офіційно заявив, що за злочин, який вчинила людина, можуть відповісти її родичі.

Російський політтехнолог Аббас Галлямов сказав 24 Каналу, що кровна помста, яку декларує Кадиров, це свідчення занурення Росії в архаїку. Якщо раніше така практика приховувалась, то зараз буде офіційною і вважатиметься нормальною.

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Архаїзація суспільства не сподобається росіянам

Сучасне суспільство стоїть на тому, що кожен сам відповідає за свої вчинки і не може відповідати за дії іншого. А за середньовічною логікою Кадирова, індивід не є повноцінною одиницею суспільства, він належить до певного роду, племені, і за гріхи однієї людини мають відповідати його родичі.

Цікаво, як на це відреагує Кремль, чи знайде сили виразити публічно негативне ставлення та вказати Кадирову на помилку,

– зауважив політтехнолог.

Проте незалежно від реакції Кремля, переважній більшості росіян така архаїзація суспільства не сподобається. Тому Владіміру Путіну краще від цього дистанціюватися.

Однак кремлівська влада вже дуже слабка та залежна від "багнетів", на яких тримається – раніше бойовиків Євгена Пригожина, до того, як він не пішов проти Путіна, кадирівців, а також чекистів, які порушують кримінальні справи проти керівництва адміністрації президента і ніхто нічого не може з цим зробити,

– пояснив він.

Все це частина великого процесу занурення Росії в стан диктатури, підкреслив політолог, який поступово трансформується в хаотизацію.

"Проте, як говорив Наполеон, багнети гарні усім, крім того, що на них не можна довго сидіти. Тому коли кремлівські управлінці перехоплюють всі важелі впливу, це погіршує ситуацію в економіці, соціальній сфері, призводить до зростання незадоволеність, і у такий спосіб готується революція", – відзначив Аббас Галлямов.

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