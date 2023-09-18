Кремль раптом відхрестився від Кадирова: що в Путіна сказали про "передсмертний" стан "Дона"
Стан так званого глави Чечні Рамзана Кадирова нібито різко погіршився, унаслідок чого він ледь не перебуває при смерті. Кадиров не з'являється на публіці, а в Кремлі відмовляються озвучити деталі.
Російські ЗМІ поцікавилася у речника Кремля Дмітрія Пєскова, чи справді Кадиров має смертельну хворобу, пише 24 Канал. Однак у Путіна, якому Кадиров, як вірний пес служив багато років, раптом відхрестилися від лідера Чечні.
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У Путіна не знають, що з Кадировим
Пєсков сказав, що стан здоров'я посіпаки Путіна – це не компетенція адміністрації президента Росії.
Ми не маємо якоїсь інформації щодо цього. У будь-якому випадку адміністрація президента навряд чи може давати довідки про стан здоров'я. Тому тут нам нема чого сказати,
– заявив Пєсков.
Відповідаючи на додаткове запитання про те, чи був Кадиров минулої неділі в Москві та чи зустрічався з Путіним, Пєсков зазначив, що зустрічі не було.
"Також мені нічого (сказати – 24 Канал). Жодних зустрічей з Путіним не було", — стверджує він.
Що відомо про стан Кадирова
- У Росії в останні дні активно дискутують щодо проблем Кадирова зі здоров'ям. Так, 17 вересня чеченський правозахисник Абубакар Янгулбаєв написав, що Кадиров нібито помер.
- Проросійські блогери у мережі теж натякали, що зі здоров'ям "Дона" не все в порядку. Підконтрольні чеченському лідеру пабліки спробували спростувати інформацію.
- Зокрема, в пабліках публікували відео, мовляв, Кадиров здоровий і займається спортом. Однак не відомо, коли було зроблено відео.
- В українській розвідці раніше підтвердили інформацію, що в Кадирова загострилися його хвороби й що лідеру Чечні дуже зле. За даними ЗМІ, Кадирова турбують проблеми з нирками й він навіть проходив лікування діалізом.
- Громадський діяч з республіки Ічкерія Муса Ломаєв повідомив, що Кадиров перебуває у лікарні управління справами президента у Москві. Наразі невідомо, чи він ще живий, чи вже мертвий.
- Російська опозиціонерка Ольга Курносова вважає, що смерть "Дона" можуть приховувати, щоб визначитись, що далі робити з Чеченською республікою.