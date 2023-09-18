Кремль раптом відхрестився від Кадирова: що в Путіна сказали про "передсмертний" стан "Дона"

Стан так званого глави Чечні Рамзана Кадирова нібито різко погіршився, унаслідок чого він ледь не перебуває при смерті. Кадиров не з'являється на публіці, а в Кремлі відмовляються озвучити деталі.

Російські ЗМІ поцікавилася у речника Кремля Дмітрія Пєскова, чи справді Кадиров має смертельну хворобу, пише 24 Канал. Однак у Путіна, якому Кадиров, як вірний пес служив багато років, раптом відхрестилися від лідера Чечні.

Дивіться також На тлі чуток про хворобу Кадирова його літак 3 дні перебував у Москві

У Путіна не знають, що з Кадировим

Пєсков сказав, що стан здоров'я посіпаки Путіна – це не компетенція адміністрації президента Росії.

Ми не маємо якоїсь інформації щодо цього. У будь-якому випадку адміністрація президента навряд чи може давати довідки про стан здоров'я. Тому тут нам нема чого сказати,

– заявив Пєсков.

Відповідаючи на додаткове запитання про те, чи був Кадиров минулої неділі в Москві та чи зустрічався з Путіним, Пєсков зазначив, що зустрічі не було.

"Також мені нічого (сказати – 24 Канал). Жодних зустрічей з Путіним не було", — стверджує він.

Що відомо про стан Кадирова