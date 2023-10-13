Йому можна все, хоч є нюанс: чому Кадирову пробачать звинувачення в бік "ікони" росіян

Рамзан Кадиров під час свого виступу назвав Йосипа Сталіна зрадником, який виселяв не тільки чеченський, але й інші народи. Такі звинувачення пролунали в країні, де більшість пам'ятників Сталіну поставив російський диктатор Владімір Путін.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що за такі різкі висловлювання Кадирову нічого не буде. Він додав, що іншим росіянам такого б ніколи не пробачили.

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Якою буде реакція Путіна

Так званий російський президент ніколи б не дозволив, щоб про Сталіна так грубо висловлювалися. Критикувати та висміювати людину, яка це посміла, почали б також інші пропагандисти та "мешканці" російського телевізора. Для них усіх Сталін вже давно став "іконою".

Кадирову можна все, за винятком бунту проти Путіна. До того часу поки Кадиров говорить про себе, як про вірного піхотинця Путіна, який готовий виконати будь-який його наказ, йому можна абсолютно все,

– розповів Яковенко.

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