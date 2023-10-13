Йому можна все, хоч є нюанс: чому Кадирову пробачать звинувачення в бік "ікони" росіян
Рамзан Кадиров під час свого виступу назвав Йосипа Сталіна зрадником, який виселяв не тільки чеченський, але й інші народи. Такі звинувачення пролунали в країні, де більшість пам'ятників Сталіну поставив російський диктатор Владімір Путін.
Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що за такі різкі висловлювання Кадирову нічого не буде. Він додав, що іншим росіянам такого б ніколи не пробачили.
Читайте також Триває тотальна "кадиризація" Росії: чому Путін розсипається в обіцянках Кадирову
Якою буде реакція Путіна
Так званий російський президент ніколи б не дозволив, щоб про Сталіна так грубо висловлювалися. Критикувати та висміювати людину, яка це посміла, почали б також інші пропагандисти та "мешканці" російського телевізора. Для них усіх Сталін вже давно став "іконою".
Кадирову можна все, за винятком бунту проти Путіна. До того часу поки Кадиров говорить про себе, як про вірного піхотинця Путіна, який готовий виконати будь-який його наказ, йому можна абсолютно все,
– розповів Яковенко.
Російський опозиційний журналіст пояснив заяви Кадирова: дивіться відео
Актуальні новини про Рамзана Кадирова
- Лідер Чечні відреагував на ситуацію в Ізраїлі та запропонував відправити туди чеченських "миротворців". Ще однією ідею було створити коаліцію мусульманських країн, яка б звернулася до Європи та Заходу з проханням "не бомбити мирних людей під приводом знищення бойовиків".
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів про стан здоров'я чеченського лідера. Він підтвердив, що той справді хворів і мав проблеми з нирками, але вже вилікувався. Загрози його життю тепер немає.
- В Ізраїлі повідомили, що під атаку бойовиків ХАМАС потрапила мечеть, яку збудував Кадиров. Її він назвав на честь свого батька та відкрив у 2014 році. Російські пропагандисти влучення в мечеть спростовують, але фото підтверджують інше.