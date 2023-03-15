Путін платить Кадирову данину за лояльність та участь в імперській авантюрі, – Піонтковський

Російський диктатор Владімір Путін насправді програв війну в Чечні. Він змушений платити величезні гроші місцевому ватажку Рамзану Кадирову за лояльність.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США. За його словами, насправді Росія таки програла війну проти Чечні. Хоча виграв від цього лише Кадиров. Він уклав з Путіним особисту унію, за якою російський диктатор платить йому величезні гроші.

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Путін програв війну в Чечні. Кадиров уклав з ним особисто унію. Путін платить величезну данину Чечні, а Кадиров показує лояльність до Москви та бере участь в імперській авантюрі проти України,

– зазначив Піонтковський.

Він переконаний, що самі чеченці негативно ставляться до імперії російських окупантів, з якими вони воювали практично упродовж двох століть.

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Як підкреслив Піонтковський, відчайдушна боротьба України серйозно вдарила по впливу Кремля. Усі держави, які стали незалежними після розпаду СРСР, зовсім по-іншому тепер ставляться до Росії.

Гляньте, як змінилася поведінка Казахстану щодо Росії. Вірменія, Азербайджан. А яка позиція Молдови. Навіть Таджикистан та Туркменістан змінили ставлення. Україна ще повністю не звільнила себе, але звільнила ті народи, які вийшли в 1991 році,

– наголосив Піонтковський.

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