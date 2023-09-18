На тлі чуток про хворобу Кадирова його літак 3 дні перебував у Москві

В останні дні активно поширюються чутки про хворобу або ж навіть смерть Кадирова. Цікаво, що за цей час його літак тричі літав до Москви.

Російські ЗМІ повідомляють, що на фоні чуток про хворобу і смерть Кадирова його літак три рази літав до столиці Росії.

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ЗМІ відстежили літак Кадирова

Згідно з даними одного з трекерів польотів, бізнес-джет із номером RA-73417 вилетів із Грозного в напрямку Москви в п’ятницю, 15 вересня, приблизно о 14:10. Транспондер літака перестав передавати сигнал у небі над Волгоградом, тож сервіси відстеження польотів не фіксували його приземлення.

Проте ця частина маршруту відповідає іншим польотам цього бізнес-джета до Москви. За останній рік борт Кадирова не здійснював рейсів в інші міста Росії, за винятком двох у Петербург. Ба більше, перед цим польотом літак Кадирова літав до Москви у вересні ще двічі – 6 і 9 числа.

Цікаво, що після цього літак Кадирова ще раз фіксували в небі. Стало відомо, що його борт з номером RA-73417

у неділю ввечері прилетів із Москви до Грозного. Таким чином, борт 3 дні провів у столиці Росії.

Тим часом російські ЗМІ стверджують, що зранку неділі, 17 вересня, на територію Центральної клінічної лікарні управління справами президента в Москві з'їхалися автомобілі з чеченськими номерами. Натомість чеченські канали стверджували, що Кадиров нібито "перебуває в комі".

Що відомо про стан Кадирова